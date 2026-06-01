Verificación vehicular en CDMX: guía PASO a PASO y requisitos para realizar el trámite a tiempo

Los automovilistas con engomado azul deberán realizar la verificación vehicular en la Ciudad de México antes de que termine junio, ya que se trata del último mes disponible para cumplir con el trámite y evitar multas o sanciones.

Aunque la verificación se realiza cada semestre, muchos conductores todavía tienen dudas sobre cómo sacar cita, qué documentos necesitan, cuánto cuesta el proceso y qué sucede si el vehículo no aprueba la prueba. Por ello, antes de acudir al verificentro, conviene revisar paso a paso cómo funciona el trámite y qué aspectos tomar en cuenta.

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¿Qué autos deben hacer la verificación en CDMX?

La verificación vehicular aplica para la mayoría de los automóviles particulares con motor de combustión registrados en la Ciudad de México.

Actualmente, quienes deben realizar el trámite son los vehículos con:

engomado azul

terminación de placas 9 y 0

Su periodo correspondiente inició en mayo y se extiende hasta el último día de junio de 2026.

Además de los anteriores, también pueden verificar de manera voluntaria algunos vehículos provenientes de otras entidades federativas, aunque existen restricciones específicas para ciertas matrículas.

Paso a paso: así puedes hacer la verificación vehicular en CDMX

Antes de acudir al verificentro es importante revisar que el vehículo no tenga adeudos pendientes de tenencia, infracciones o sanciones ambientales, ya que esto puede impedir completar el trámite.

Una vez confirmado lo anterior, el proceso puede realizarse de esta manera:

ingresar al portal oficial de citas de Verificentros CDMX capturar la placa y datos del vehículo seleccionar el verificentro disponible elegir fecha y horario confirmar la cita acudir al verificentro al menos 15 minutos antes

El día de la cita también se recomienda llevar el motor en condiciones normales de funcionamiento y verificar que el automóvil no presente humo excesivo, fallas mecánicas o problemas relacionados con emisiones contaminantes.

✨Olvídate de las renovaciones constantes, tramita tu licencia permanente. 🚗🪪



Realiza tu trámite en el siguiente enlace. 👇https://t.co/Aduf9cTHQm pic.twitter.com/aZ6hv4BOb1 — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 22, 2026

Los documentos solicitados son:

identificación oficial

tarjeta de circulación vigente

comprobante de la última verificación

comprobante de multa, en caso de verificación extemporánea

factura, únicamente si el vehículo es nuevo

En caso de aprobar la prueba, el vehículo recibe su holograma correspondiente. Caso contrario, si no pasa la revisión, el conductor deberá reparar las fallas y regresar posteriormente al verificentro.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX en 2026?

El costo oficial de la verificación vehicular en la Ciudad de México se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor actual para 2026 es de 117.31 pesos.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el precio vigente corresponde a 5.625 UMA más IVA, por lo que la verificación para vehículos con engomado azul y placas terminación 9 o 0 tiene un costo aproximado de 738 pesos durante este semestre.

Además del pago de la prueba, quienes no realicen el trámite dentro del periodo correspondiente pueden recibir una multa por verificación extemporánea, cuyo monto es de 2,346 pesos. En tanto, los vehículos con placas de otros estados (excepto Edomex) que realicen el trámite de forma voluntaria pagarán 630 pesos.

Autoridades ambientales también recuerdan que algunos vehículos con holograma doble cero (“00”) pueden quedar exentos de verificar durante varios semestres posteriores.

Recomendaciones antes de acudir al verificentro

Una de las principales recomendaciones es no esperar a los últimos días del calendario, ya que conforme se acerca la fecha límite suele aumentar considerablemente la demanda de citas en verificentros de la capital.

También conviene revisar previamente el estado mecánico del vehículo, especialmente temas relacionados con afinación, escape, sensores y emisiones contaminantes, ya que muchas veces las fallas detectadas durante la prueba están relacionadas con mantenimiento atrasado.

Otro punto importante es verificar que toda la documentación esté completa antes de salir de casa.

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