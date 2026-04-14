Es oficial en Jalisco: esta será la multa para todos los conductores que arrojen basura en las calles

Jalisco aplicará multas a conductores que no respeten las reglas. | Gemini

Arrojar basura desde un vehículo en Jalisco tiene una sanción clara establecida en la ley. Y es que de acuerdo con la normativa estatal, los conductores que incurran en esta práctica pueden ser multados, como parte de las medidas para mantener el orden y la seguridad en la vía pública.

La disposición forma parte de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del estado, la cual establece sanciones específicas para quienes afecten las condiciones de circulación en calles y avenidas.

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Esta es la multa por tirar basura desde el auto en Jalisco

Según lo establecido en el artículo 360, se sancionará con una multa de una a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) a las personas conductoras, propietarias o incluso operadoras de transporte público que arrojen basura u objetos desde el interior del vehículo.

Las mutas en Jalisco varían de acuerdo con la infracción cometida. (Getty Images/Getty Images)

Para 2026, el valor de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que la multa equivale a un rango aproximado de entre 117 y 586 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La ley también señala que será sancionado depositar materiales u objetos en la vía pública que entorpezcan o modifiquen las condiciones adecuadas para circular, detenerse o estacionarse.

Otras infracciones que reciben la misma multa en Jalisco

El mismo artículo contempla otras faltas que pueden recibir sanciones dentro del mismo rango de una a cinco UMA. Algunas de las más relevantes son:

No presentar la tarjeta de circulación vigente

Tener el parabrisas estrellado que afecte la visibilidad

Estacionarse en zonas prohibidas o en sentido contrario

Dar vuelta en lugares donde está prohibido

Circular en reversa por más de diez metros

Cambiar de carril sin precaución

Rebasar por la derecha

No hacer alto en zonas peatonales o vías férreas

Manejar con objetos, personas o mascotas que obstaculicen la conducción

Usar cristales polarizados que impidan la visibilidad

Con estas sanciones, la legislación estatal busca fomentar una mejor cultura vial y prevenir conductas que afectan tanto la movilidad como el entorno urbano en Jalisco.

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