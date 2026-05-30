Tramitar constancia de no infracción vehicular en Querétaro: guía PASO a PASO y requisitos

Reponer una placa extraviada, vender un auto usado o emplacar un vehículo nuevo en Querétaro requiere un trámite previo que muchos conductores desconocen: la constancia de no infracción de tránsito. El documento, emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, certifica ante cualquier autoridad que el solicitante no tiene placas, tarjeta de circulación o licencia retenidas por multas administrativas. Sin esta constancia, varios trámites vehiculares y administrativos quedan detenidos.

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Qué es la constancia de no infracción y para qué sirve

La constancia de no infracción es el documento oficial mediante el cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro hace constar que un vehículo no tiene infracciones abiertas en el Registro Estatal de Tránsito y que, por lo tanto, ni la placa, ni la tarjeta de circulación, ni la licencia de conducir se encuentran retenidas en garantía por adeudos viales.

Puede solicitar el documento cualquier persona que tenga registro vigente de licencia para conducir en el Estado de Querétaro o que posea al menos un vehículo inscrito en el Padrón Vehicular Estatal. La constancia es válida también cuando se reporta la pérdida o el robo de placas, tarjeta de circulación o licencia, ya que certifica que esos documentos no están bajo retención fiscal.

Cuándo es obligatorio el trámite

Los principales casos en que un conductor en Querétaro debe tramitar la constancia son los siguientes:

Reposición de placas extraviadas, robadas o deterioradas.

extraviadas, robadas o deterioradas. Reposición de tarjeta de circulación extraviada o deteriorada.

extraviada o deteriorada. Emplacamiento de vehículo nuevo o de vehículo proveniente de otro estado.

o de vehículo proveniente de otro estado. Venta de vehículo : trámite administrativo de cambio de propietario.

: trámite administrativo de cambio de propietario. Reposición de licencia de conducir del Estado de Querétaro.

del Estado de Querétaro. Cualquier trámite administrativo que requiera comprobar la ausencia de adeudos por infracciones de tránsito.

Requisitos para tramitar la constancia

Para iniciar el trámite, el solicitante debe presentar un documento de identificación oficial vigente. La Secretaría acepta varios tipos:

Credencial para votar vigente (INE).

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Pasaporte mexicano vigente.

Visa vigente emitida por Estados Unidos.

Forma migratoria temporal o definitiva para personas extranjeras.

Cédula profesional.

Carta de no antecedentes penales del año en curso.

Credencial INAPAM.

Credencial de pensionado o jubilado.

Credencial ADIMSS.

Matrícula consular.

Constancia de identificación militar.

Licencia de conducir vigente del Estado de Querétaro.

En el caso de personas morales —empresas o sociedades—, se debe presentar adicionalmente el poder notarial o acta constitutiva que acredite la representación legal de quien realiza el trámite.

Guía paso a paso para obtener la constancia

Paso 1. Reúne la documentación. Lleva una identificación oficial vigente del listado anterior. Si el trámite es para un vehículo, conviene también llevar la tarjeta de circulación o el comprobante de propiedad del auto para agilizar la consulta en el sistema.

Paso 2. Acude a la oficina correspondiente. El trámite se realiza de manera presencial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro. La oficina principal atiende de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y los sábados de 08:00 a 13:00. Las oficinas en los municipios de Corregidora, Ezequiel Montes, San Juan del Río y Jalpan de Serra atienden de lunes a viernes de 08:00 a 15:30 horas.

Paso 3. Solicita el trámite verbalmente. No se requiere agendar cita previa. La solicitud se realiza directamente en ventanilla, donde el personal consultará el Registro Estatal de Tránsito para verificar si el solicitante tiene multas pendientes asociadas a su nombre, placa o licencia.

Paso 4. Realiza el pago correspondiente. Si la consulta no arroja adeudos, se genera una línea de captura para pagar el costo del trámite. El pago puede realizarse en cualquiera de los siguientes establecimientos autorizados: tiendas City Market, Fresko, Sumesa, La Comer, Farmacia del Ahorro, Oxxo, Matador, RecaudaNet, así como en los bancos HSBC, BanBajío, Banregio, Afirme, Banorte y otras instituciones participantes. También se acepta pago directo en ventanilla con débito, crédito o efectivo.

Paso 5. Recibe la constancia. Una vez confirmado el pago, la constancia se emite el mismo día del trámite. El documento queda listo para ser presentado en el trámite administrativo que motivó la solicitud.

Qué pasa si tienes multas pendientes

Si el sistema arroja que el solicitante tiene infracciones abiertas, la constancia no podrá ser emitida hasta que se regularice la situación. En ese caso, el conductor debe pagar primero las multas pendientes —ya sea de contado o aprovechando los programas de regularización vigentes en el estado— y posteriormente regresar a tramitar la constancia con el comprobante de pago.

Las autoridades recomiendan consultar el estatus de multas antes de iniciar el trámite para evitar viajes innecesarios. La verificación puede hacerse en el portal oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o mediante consulta telefónica a las oficinas municipales.

Una alternativa: el trámite municipal

Adicionalmente al trámite estatal, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro también ofrece una constancia de no infracción de alcance municipal. Esta modalidad aplica cuando el ciudadano no cuente con una o ambas placas de circulación, tarjeta de circulación o licencia de conducir. La atención es de lunes a viernes de 09:00 a 16:30 horas y acepta pago en efectivo, débito o crédito directo en ventanilla. Conviene confirmar con la autoridad que recibirá el documento cuál de las dos modalidades —estatal o municipal— es la que necesita el conductor.

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