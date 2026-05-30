Descuentos del 50% en licencia de conducir en Querétaro: guía paso a paso para solicitar el beneficio

En Querétaro continúa vigente un descuento del 50% en el trámite de licencias de conducir, beneficio que puede ser utilizado por adultos mayores, personas jubiladas, pensionadas y ciudadanos con discapacidad.

Para acceder a la reducción en el costo, los solicitantes deben completar un procedimiento que contempla generación de pago, cita previa, entrega de documentos y validaciones presenciales en módulos autorizados por autoridades estatales.

Durante 2026, el costo regular de una licencia tipo automovilista ronda los mil 408 pesos, por lo que con el descuento el pago final puede disminuir hasta aproximadamente 704 pesos.

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Paso a paso para solicitar la licencia con descuento en Querétaro

El trámite para obtener la licencia con descuento en Querétaro comienza desde internet. El primer paso es ingresar al portal oficial del Gobierno estatal para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente, documento que además tiene vigencia limitada y debe utilizarse dentro del tiempo establecido.

Después del pago, los conductores deben agendar una cita seleccionando:

módulo de atención

fecha y horario

tipo de licencia

trámite solicitado, ya sea expedición, renovación o duplicado

Sin este registro previo no es posible continuar con el procedimiento presencial en los módulos autorizados.

Antes de tramitar tu licencia de conducir, toma en cuenta estas ⬇️ recomendaciones.



Recuerda agendar tu cita: https://t.co/6TjgX2O5M6 pic.twitter.com/M1txxBlG9G — Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (@SSCQro) May 27, 2026

Una vez confirmada la cita, el solicitante deberá presentarse con toda la documentación necesaria. Entre los requisitos más importantes se encuentran:

identificación oficial vigente

comprobante de domicilio reciente

póliza de seguro vigente

comprobante de pago

credencial INAPAM, documento de jubilación o constancia de discapacidad para acceder al descuento

Las autoridades de Querétaro revisar previamente cada documento, ya que uno de los errores más frecuentes es acudir con archivos vencidos, incompletos o con datos incorrectos, situación que puede retrasar el trámite o incluso impedir la atención.

Para quienes tramitan la licencia por primera vez, el proceso incluye evaluaciones médicas, examen visual y pruebas teóricas o prácticas de manejo. En el caso de motociclistas, también se solicita acudir con casco y equipo de protección durante las pruebas.

Tras aprobar cada etapa, personal estatal realiza la toma de fotografía y datos biométricos antes de entregar la licencia correspondiente.

El error que más retrasa los trámites

Uno de los problemas más comunes entre solicitantes es acudir directamente a los módulos sin haber generado previamente la cita o la línea de captura, situación que puede impedir la atención ese mismo día.

Las autoridades también advirtieron sobre supuestos gestores que ofrecen licencias rápidas mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería, pese a que el trámite oficial únicamente puede realizarse mediante plataformas y módulos autorizados.

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