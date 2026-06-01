Renovar pasaporte mexicano: requisitos, costos y guía PASO a PASO para realizar el trámite

Existe un procedimiento estandarizado para renovar el pasaporte mexicano durante 2026 sin necesidad de iniciar el trámite desde cero. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene activo el sistema de renovación por canje, mediante el cual el titular entrega su pasaporte anterior y obtiene uno nuevo en una sola visita a las oficinas de pasaportes. El esquema aplica únicamente a personas mayores de edad que conservan su pasaporte anterior en buenas condiciones; quienes tengan el documento dañado, alterado o ilegible deben realizar el trámite como expedición por primera vez.

El mecanismo es directo: el solicitante programa una cita en línea, se presenta físicamente con la documentación, paga los derechos conforme a la Ley Federal de Derechos vigente durante 2026 y completa el proceso biométrico en oficina. El pasaporte nuevo es electrónico, con medidas de seguridad avaladas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y se entrega el mismo día del trámite en la mayoría de los casos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son los requisitos para renovar el pasaporte mexicano?

Para acceder al trámite de renovación por canje, el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años con pasaporte mexicano previo vigente o vencido.

Presentar el pasaporte anterior en original, en buen estado y sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones.

Acreditar identidad con una identificación oficial vigente con fotografía y firma: INE , matrícula consular, licencia de conducir o cédula profesional.

, matrícula consular, licencia de conducir o cédula profesional. Programar una cita previa a través de la plataforma MiConsulado o vía telefónica al número oficial de la SRE.

o vía telefónica al número oficial de la SRE. Cubrir el pago de derechos según la vigencia elegida.

Presentarse personalmente en la oficina de pasaportes el día y hora de la cita; el trámite no admite gestores ni representantes.

La SRE recomienda verificar que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia antes de cualquier viaje al extranjero, ya que muchos países exigen esa vigencia mínima como requisito de ingreso. Esta verificación conviene hacerla con anticipación a la compra de boletos para evitar bloqueos en el abordaje.

Pasaporte mexicano 2026 (Archivo TV Azteca.)

¿Cuánto cuesta renovar el pasaporte mexicano en 2026?

Los costos para personas mayores de 18 años, conforme a la Ley Federal de Derechos vigente durante 2026, son los siguientes:

Pasaporte con vigencia de 3 años : $1,735 pesos .

: . Pasaporte con vigencia de 6 años : $2,300 pesos .

: . Pasaporte con vigencia de 10 años : $3,810 pesos .

: . Pasaporte para menores de 3 años con vigencia de 1 año: $44 USD en consulados en el extranjero.

Las personas mayores de 60 años tienen un descuento del 50% en el costo del pasaporte, independientemente de la vigencia solicitada. El descuento aplica sobre cualquiera de las tres opciones para adultos. Los costos pueden variar ligeramente en consulados mexicanos en el extranjero, donde se cobran en dólares conforme a la tarifa equivalente publicada por la propia SRE.

Guía paso a paso para la renovación

Paso 1. Ingresa al portal oficial de la SRE o a la plataforma MiConsulado para programar tu cita. El sistema solicita CURP, datos personales y una sede de atención disponible.

Paso 2. Selecciona la vigencia que necesitas (3, 6 o 10 años) y genera la línea de captura. El pago puede realizarse en bancos participantes, tiendas de conveniencia autorizadas o en línea con tarjeta de débito o crédito.

Paso 3. Reúne la documentación: pasaporte anterior, identificación oficial vigente y comprobante de pago.

Paso 4. Preséntate personalmente en la oficina de pasaportes el día y hora de la cita. Durante la atención se toma fotografía digital y huellas dactilares; algunos consulados también realizan captura de iris y firma electrónica.

Paso 5. Recibe el pasaporte el mismo día del trámite en la mayoría de las sedes. En oficinas con alta demanda, la entrega puede tardar de uno a tres días hábiles.

Lo que debes saber antes de iniciar el trámite

El pasaporte mexicano vigente es reconocido por autoridades mexicanas, extranjeras y líneas aéreas como documento oficial de viaje. Sin embargo, un pasaporte puede convertirse en obstáculo para viajar si presenta cualquiera de las siguientes condiciones: vigencia inferior a seis meses para el destino, daños físicos o datos ilegibles, ausencia de hojas disponibles para sellos migratorios, o rasgos físicos significativamente distintos a los registrados en la fotografía. En esos casos, la línea aérea o la autoridad migratoria del país de destino puede negar el abordaje o el ingreso.

La SRE aclara que no existe disposición oficial que invalide los pasaportes anteriores antes de su fecha de vencimiento, contrario a versiones que han circulado en redes sociales sobre supuestas obligaciones de actualizar a pasaporte electrónico antes del plazo natural. El pasaporte electrónico ya forma parte del modelo actual de emisión, pero los documentos previos siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.