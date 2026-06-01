“La lucha contra cárteles debe unirnos, no dividirnos”, Ronald Johnson hace llamado contra crimen

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, hizo un llmado este lunes a la unidad entre ambas naciones con la finalidad de combatir el crimen organizado y a los cárteles.

El diplomático habló en un contexto en el que líderes de Morena se han manifestado en contra de acciones de Estados Unidos, luego de que fueran acusados el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de nexos con el narco.

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¿Qué dijo el embajador Ronald Johnson sobre el combate al crimen?

Ronald Johnson indicó que México y Estados Unidos viven un momento de cooperación en el que puede asumir el desafio de frenar a los criminales.

“La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”, dijo.

Incluso explicó que este tema debe aislarse de partidismos: ”Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos".

¿Qué ha cambiado en la relación México y Estados Unidos?

A pesar de que el gobierno ha solicitado pruebas para detener a Rocha Moya y otros funcionarios; este día se llevó a cabo la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acusado de recibir sobornos de “Los Chapitos”.

Katherine Polk Failla, jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, señaló que existe evidencia abundante para acusar a este funcionario.

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