La licencia de conducir en Guerrero es más barata para todos los adultos mayores que cumplan este requisito

El gobierno de Guerrero activa un beneficio económico directo para personas de la tercera edad que manejan. La licencia de conducir en Guerrero llega con un descuento significativo para quienes cumplen una condición específica. El requisito es concreto, el ahorro es real, pero hay un paso previo que no todos conocen.

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El requisito indispensable para el descuento de la licencia de conducir en Guerrero

Los adultos mayores de 60 años residentes en Guerrero acceden a un 50% de descuento en su licencia de conducir. La condición obligatoria: presentar la Tarjeta Dorada, el programa social del gobierno estatal.

Con ese plástico, la licencia tipo Automovilista cuesta 240 pesos a 3 años o 345 pesos a 5 años. Sin el descuento, esos montos se duplican.

El trámite es presencial en la Secretaría de Finanzas y Administración de Guerrero. La sede está en el Edificio Juan N. Álvarez, en Zaragoza esquina con 16 de Septiembre, colonia Centro de Chilpancingo.

Documentos que debes llevar el día del trámite

Además de la Tarjeta Dorada, el solicitante necesita credencial de elector, comprobante de domicilio vigente (máximo tres meses) y un estudio con tipo de sangre.

Las multas en Querétaro golpean el bolsillo por un detalle que pocos revisan.|Imagen Ilustrativa

También son obligatorios la acreditación del examen de manejo y cubrir el monto correspondiente según la duración elegida. Sin uno solo de estos documentos, el proceso se detiene.

La más barata no significa improvisada: el expediente debe estar completo antes de llegar a ventanilla. Un documento faltante implica una segunda visita.

¿Cómo tramitar la Tarjeta Dorada desde cero?

Sin la Tarjeta Dorada no hay descuento. El trámite se realiza en el IGATIPAM, ubicado en Francisco I. Madero #22, colonia Centro, Chilpancingo. La atención es de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.

El teléfono de contacto es el 747-471-4233. Se requiere CURP actualizada, INE al 200%, comprobante de domicilio reciente, formulario de solicitud y datos de un representante en caso de emergencia.