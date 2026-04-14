Ni Jalisco ni Puebla: las placas que deben verificar en abril o pagarán multa de 3,500 pesos en Edomex

Verifica tus placas Edomex en abril o enfrenta sanciones de miles de pesos este bimestre

Verifica tus placas Edomex en abril o enfrenta sanciones de miles de pesos este bimestre | Getty Images y Canva Pro

El programa de verificación vehicular obligatoria avanza en el Edomex durante abril de 2026. Si tu auto circula en el Estado de México, revisar el calendario oficial puede salvarte de sanciones que superan los 3,500 pesos en multas. ¿Tu engomado ya está en la lista?

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¿Qué placas deben verificar en abril en Edomex?

Los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 deben completar su verificación antes del 30 de abril. Su bimestre oficial es marzo-abril y el tiempo se acaba.

También entran en este ciclo los autos con engomado verde y terminación de placas 1 o 2. Su bimestre corre de abril a mayo, con fecha límite el 30 de mayo de 2026.

Ambos grupos deben agendar cita con anticipación en los centros autorizados. Ignorar este trámite activa sanciones económicas y restricciones de circulación bajo el programa Hoy No Circula.

Placas en Edomex Los engomados verde y rojo deberán verificar en Edomex durante abril. (Portal de Servicios al Contribuyente)

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Edomex 2026?

El costo depende del holograma que asigne el verificentro tras la revisión técnica. El holograma 00 tiene un costo de $1,197 pesos; el holograma 0 cuesta $610 pesos.

Los hologramas 1 y 2 tienen la tarifa más accesible: $469 pesos. Los pagos aplican directamente en centros autorizados o plataformas oficiales del gobierno estatal.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex establece este programa no solo como obligación legal, sino como medida para reducir emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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