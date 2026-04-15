Confirmado en CDMX: estas placas ya tienen que verificar desde abril y el tiempo empieza a correr

Tu engomado define si tus placas en CDMX verifican ahora o después

Tu engomado define si tus placas en CDMX verifican ahora o después | Semovi

El calendario de Verificación Vehicular 2026 en la Ciudad de México ya activó su primera alerta del semestre. Millones de automovilistas en la capital deben revisar su engomado ahora mismo: abril marca el inicio del plazo límite para un grupo específico de placas en CDMX, y el trámite no es opcional.

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¿Qué placas tienen que verificar en abril?

El engomado verde con terminación de placas 1 y 2 es el que entra en vigor este mes. Esos vehículos cuentan con abril y mayo para cumplir con el trámite ante la SEDEMA.

No esperes al último momento. Los verificentros en la CDMX registran mayor afluencia hacia el cierre del plazo, lo que puede traducirse en tiempos de espera más largos.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, publica este calendario cada semestre. El holograma que obtengas determina las restricciones de circulación que aplican a tu auto el resto del año.

Placas de CDMX El tipo de placas que deben verificar en CDMX durante abril. (FIA)

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular 2026?

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) fija el costo en 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, más IVA. Para este 2026, eso equivale a $764.44 pesos con IVA incluido.

El costo es el mismo para todos los verificentros oficiales de la capital. No existen tarifas distintas entre un centro y otro dentro del esquema autorizado por la SEDEMA.

Requisitos para verificar tu auto en abril en la CDMX

Antes de acudir a tu verificentro, reúne estos documentos:

Identificación oficial vigente

vigente Comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación vehicular, si aplica

o pago de multa por verificación vehicular, si aplica Tarjeta de circulación del vehículo

del vehículo En caso de auto nuevo, copia de la factura

Llega con todos los documentos completos para evitar contratiempos. Un requisito faltante puede impedirte completar el trámite ese día y obligarte a regresar antes del vencimiento del plazo.