Harry Styles encabeza los mejores conciertos en la CDMX hoy 7 de agosto

Harry Styles sigue de visita en la Ciudad de México (CDMX) para cumplir con los conciertos que forman parte de su gira internacional. Sin embargo, si no tienes boletos para este evento, no te preocupes, porque la capital mexicana cuenta con una amplia cartelera cultural con conciertos nacionales e internacionales como CA7RIEL & Paco Amoroso y María José (la exKabah).

Así que, si todavía no tienes plan para este viernes, aquí te contamos cuáles son los principales conciertos en CDMX y los horarios que debes tomar en cuenta.

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¿En qué escenario se presentará Harry Styles en México en 2026?

Harry Styles llegará este viernes 7 de agosto al Estadio GNP Seguros con su gira Together, Together. El concierto está programado para comenzar a las 21:00 horas y forma parte de la residencia que el cantante británico realiza en la Ciudad de México.

Ticketmaster también contempla opciones adicionales relacionadas con el evento, como estacionamiento, acceso especial y experiencias dentro del recinto.

¿Cuáles son las fechas de los conciertos de Harry Styles en México?

La presentación de este viernes no será la única, de hecho se trata del cuarto concierto del famoso cantante británico en la CDMX. Harry Styles tiene programadas otras fechas durante agosto en el Estadio GNP Seguros, por lo que sus fans tendrán varias oportunidades para verlo en vivo. Las fechas de los conciertos de Harry Styles en la capital mexicana son las siguientes:

Sábado 8 de agosto de 2026

de 2026 Lunes 10 de agosto de 2026 (Última fecha)

ENLACE de compra.

Otros conciertos en la CDMX hoy 7 de agosto

La oferta musical no termina con Harry Styles. Entre los conciertos hoy en CDMX destacan:

CA7RIEL & Paco Amoroso : 20:00 horas, Palacio de los Deportes.

: 20:00 horas, Palacio de los Deportes. AOT The Last Concert Vol . 2: 20:30 horas, Teatro Metropólitan.

. 2: 20:30 horas, Teatro Metropólitan. María José : 20:30 horas, Auditorio Nacional.

: 20:30 horas, Auditorio Nacional. DPR CREAM & DPR ARTIC : 21:00 horas, Pepsi Center.

: 21:00 horas, Pepsi Center. Junior Klan: 21:00 horas, Lunario del Auditorio Nacional.

¿Cómo está el clima en la CDMX hoy viernes 7 de agosto?

Si vas a alguno de estos conciertos hoy, toma en cuenta el clima en la CDMX, especialmente si tu evento es en un recinto con accesos exteriores.

La temporada de lluvias mantiene la posibilidad de precipitaciones en la capital, por lo que es recomendable salir con tiempo y considerar paraguas o impermeable.

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