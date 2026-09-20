¿Qué hacer HOY 20 de septiembre en CDMX? Conciertos y actividades GRATIS

Si todavía no tienes plan para este domingo 20 de septiembre, la música puede ser una buena excusa para salir de casa, pues este fin de semana la CDMX tendrá conciertos y actividades gratis que pueden entrar perfecto en la agenda.

Así que prepara la playlist, revisa tu agenda y checa qué conciertos habrá mañana en CDMX, dónde serán y a qué hora empiezan.

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¿Qué conciertos habrá mañana 20 de septiembre en CDMX?

Este domingo habrá dos opciones para quienes quieran cerrar el fin de semana con música en vivo: MC Davo y Beach Fossils.

Los dos conciertos ocurrirán prácticamente a la misma hora, así que toca elegir cuál se adapta mejor a tu plan.

MC Davo

Si lo tuyo es el rap y el hip hop, MC Davo tiene una cita con sus fans este domingo en el Pepsi Center de la CDMX.

El concierto está programado para las 19:00 horas, así que puedes organizar tu llegada con tiempo y disfrutar del show para cerrar el fin de semana con música en vivo.

Beach Fossils

Si prefieres una noche con sonidos indie y alternativos, Beach Fossils se presentará este domingo 20 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

El concierto está programado para las 21:00 horas, por lo que será una opción para quienes quieran terminar el domingo con música en vivo y el particular sonido de la banda estadounidense.

Además, el recinto es una alternativa para quienes prefieren un concierto más íntimo y alejado de los grandes escenarios.

¿Qué actividades GRATIS hay hoy 20 de septiembre en CDMX?

Y si los conciertos de MC Davo y Beach Fossils no son lo tuyo, tranqui, porque este domingo 20 de septiembre también hay opciones gratuitas para armar plan sin gastar.

Por ejemplo, el Museo Nacional de Culturas Populares tendrá el concierto “México de norte a sur”, a cargo de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, a las 12:00 horas y con entrada libre.

También habrá actividades musicales y culturales gratuitas en distintos puntos de la capital, entre ellas la presentación del Coro de la Ciudad de México en el Museo Yancuic a las 14:00 horas.

Así que si quieres salir de casa, pero tu cartera pide un pequeño descanso, todavía hay varias alternativas para disfrutar el domingo sin pagar entrada.

¿Cómo estará el clima hoy 20 de septiembre en la CDMX?

Ahora sí, antes de decidir si te lanzas a recorrer la ciudad o haces plan para alguno de los conciertos, toca revisar el clima.

Para este domingo 20 de septiembre se espera una mañana fresca, con cielo medio nublado y ambiente que irá de fresco a templado.

Durante la tarde podrían presentarse intervalos de chubascos en la CDMX, mientras que en el Estado de México se prevén lluvias puntuales fuertes.

El pronóstico del SMN apunta a una temperatura máxima de entre 25 y 27 °C y mínima de 13 a 15 °C, además de viento del norte y noreste con rachas de hasta 35 km/h.

Así que, si vas a salir desde temprano, una chamarrita puede salvarte la mañana y, si tu plan se extiende hasta la tarde o noche, mejor mete el paraguas en la mochila.

¿Habrá Hoy No Circula en CDMX y Edomex hoy 20 de septiembre?

Y si tu plan para este domingo incluye agarrar el coche para moverte por la CDMX o el Estado de México, aquí viene la buena noticia: el Hoy No Circula no aplica este domingo 20.

Esto significa que los vehículos pueden circular con normalidad, sin importar el holograma o la terminación de la placa.

Ya tienes la combi completa para hoy domingo 20 de septiembre; conciertos, actividades gratis, ahora solo falta decidir qué plan te late más y salir de casa, porque quedarte acostado viendo TikTok otra vez, eso ya no cuenta como plan cultural.

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