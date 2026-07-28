¿Qué canciones cantará Harry Styles en la CDMX? Este sería el setlist de sus conciertos

Harry Styles regresa a México con el Together, Together Tour, y como era de esperarse, los Harries ya andan armando teorías sobre el setlist: cuántas canciones tocará, si repite las mismas de Europa o si se guarda alguna sorpresa para acá.

Por lo que se ha visto en las fechas que ya pasó, el show ronda entre 19 y 22 canciones, dependiendo de si se cuenta el tema de apertura y el tributo a One Direction que cierra la noche.

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¿Cuándo y dónde son los conciertos de Harry Styles en México?

Después de varios años sin pisar suelo mexicano, Harry regresa con seis fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México: 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

La última vez que estuvo por acá fue en 2022, con el Love On Tour, cuando el recinto todavía se llamaba Foro Sol. Aquellas fechas, de hecho, eran las reprogramadas por la pandemia, así que este regreso trae bastante peso emocional para los fans.

¿Cuál sería el setlist de Harry Styles en la CDMX?

Antes de llegar a México, Harry ya tocó en Ámsterdam y Londres como parte de esta misma gira, mezclando sus clásicos de siempre con temas de su álbum más reciente, Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

El repertorio podría cambiar para las fechas mexicanas, pero hasta ahora, este es el orden que ha manejado en el resto de la gira:

• Are You Listening Yet?

• Golden

• Adore You

• Watermelon Sugar

• Music For a Sushi Restaurant

• Taste Back

• Coming Up Roses

• Fine Line

• American Girls

• Keep Driving

• Ready Steady Go

• Dance No More

• Treat People With Kindness

• Pop

• Season 2 Weight Loss

• Carla’s Song

• Aperture

• Matilda

• Sign of the Times

• As It Was

Y ojo, porque Harry tiene fama de meter una canción sorpresa de vez en cuando, algo que se ha vuelto de los momentos más esperados en cada ciudad.

¿Habrá tributo a One Direction?

Uno de los momentos más fuertes de la noche llega casi al cierre del show. Harry se ha tomado unos minutos en cada fecha para agradecer a sus excompañeros de banda y recordar lo que significó One Direction para su carrera.

Después de ese mensaje suele venir un pequeño fragmento de canciones como Night Changes o History, y en algunas ciudades hasta se ha aventado otros temas extra del grupo. Los directioners mexicanos ya están cruzando los dedos para que se repita en alguna de las seis noches en la CDMX.

¿A qué hora empiezan los conciertos?

Las puertas del Estadio GNP abrirían entre las 16:30 y 17:00 horas. Jorja Smith, la cantante invitada, sale al escenario a las 20:00, y Harry arrancaría su show a las 21:00, con una duración estimada de dos horas.

¿Qué no puedes meter al concierto?

El Estadio GNP tiene su propia lista de restricciones, así que más vale revisarla antes de salir de casa:

• Bolsas grandes: solo se permiten mochilas o bolsas de un compartimento, máximo 30x30 cm.

• Comida y bebida: no se permite ingresar nada externo al recinto.

• Envases rígidos: cero termos metálicos, botellas de vidrio, latas o sistemas tipo Camelback.

• Paraguas o sombrillas: están prohibidos; mejor lleva impermeable.

• Equipo profesional de foto o video: nada de lentes intercambiables, trípodes, GoPros, drones o palos para selfie.

• Electrónicos grandes: laptops, iPads o tabletas se quedan afuera.

• Cigarros o vapes: tampoco se permiten encendedores ni cigarros electrónicos.

• Accesorios filosos: hebillas grandes, estoperoles, picos o cadenas largas están vetados.

¿Qué sí puedes llevar?

• Botellas reutilizables de plástico o aluminio, vacías, de máximo 500 ml.

• Bolsas cangureras o bolsos pequeños (30x30 cm).

• Celular y baterías portátiles.

• Cámaras instantáneas o desechables (no profesionales).

• Lentes, gorras o sombreros pequeños.

• Maquillaje en polvo, labiales, productos de higiene femenina, gel antibacterial o bloqueador (máximo 100 ml).

Si ya tienes tu boleto para ver a Harry Styles, hay algo más que debes revisar antes de salir de casa.

En Azteca Noticias te contamos cómo llegar al Estadio GNP Seguros, las mejores rutas en Metro y Metrobús, dónde hay estacionamiento y las alternativas viales para evitar el tráfico. Da clic en la siguiente nota y conoce la guía completa.

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