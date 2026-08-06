FENAPO 2026: estos son todos los artistas que darán conciertos GRATIS en San Luis Potosí

Ver a artistas internacionales y nacionales sin pagar un solo boleto volverá a ser posible en San Luis Potosí, pues la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026 abrirá sus puertas este viernes 7 de agosto con una cartelera que ha generado gran expectativa entre los amantes de la música.

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Del 7 al 30 de agosto, el Teatro del Pueblo, también conocido como El Foro, reunirá a figuras del pop, rock, regional mexicano y música urbana.

Entre los nombres más esperados destacan Katy Perry, Bizarrap, Mötley Crüe, Kenia OS, Xavi y Los Tigres del Norte. En adn Noticias te compartimos la cartelera completa, los horarios y todo lo que debes saber antes de asistir.

FENAPO 2026 Artistas que se presentarán gratis en El Foro.

Cartelera completa del Teatro del Pueblo de la FENAPO 2026

La edición 2026 ofrecerá 22 conciertos gratuitos, por lo que los asistentes podrán disfrutar de artistas nacionales e internacionales sin costo de entrada.

Esta es la programación confirmada:

• 8 de agosto: Mötley Crüe

• 9 de agosto: Lila Downs

• 10 de agosto: Yandel Sinfónico

• 11 de agosto: Influencers Mexicanos

• 12 de agosto: El Bogueto

• 13 de agosto: Xavi

• 14 de agosto: Ramón Ayala

• 15 de agosto: Óscar Maydon

• 16 de agosto: Chihuahua Fest con Conjunto Fénix, Pescadores del Río Conchos, La Maquinaria Norteña y Fiera de Ojinaga

• 18 de agosto: Bizarrap

• 19 de agosto: Sin Bandera

• 20 de agosto: Kenia OS

• 21 de agosto: Los Herederos del Norte

• 22 de agosto: Los Huracanes del Norte

• 23 de agosto: Los Acosta

• 25 de agosto: Katy Perry

• 26 de agosto: Santa Fe Klan

• 27 de agosto: Potosinazo con Vagón Chicano y Legítimo

• 28 de agosto: Alameños de la Sierra

• 30 de agosto: Los Tigres del Norte

¿A qué hora empiezan los conciertos de la FENAPO 2026?

Aunque el comité organizador no ha dado a conocer el horario específico de cada presentación, en las ediciones anteriores los conciertos del Teatro del Pueblo comenzaron alrededor de las 21:00 horas.

Si planeas asistir a alguno de los espectáculos con mayor demanda, como Katy Perry, Bizarrap o Kenia OS, lo más recomendable es llegar con varias horas de anticipación, ya que miles de personas suelen formarse desde temprano para obtener un buen lugar.

Como referencia, el concierto de Marilyn Manson, uno de los artistas estelares de la FENAPO 2025, inició a las 21:00 horas, aunque muchos asistentes comenzaron a ingresar desde la mañana.

Horarios de la FENAPO 2026

Además de los conciertos, la Feria Nacional Potosina contará con distintas actividades durante el día.

Juegos mecánicos

• Lunes a jueves: 16:00 a 23:00 horas.

• Viernes, sábado y domingo: 16:00 a 00:00 horas.

Pabellones

• Lunes a sábado: 12:00 a 23:00 horas.

• Domingo: hasta las 23:00 horas.

Show de patinaje sobre hielo

• Lunes a viernes: 18:00 y 20:00 horas.

• Sábado y domingo: 16:00, 18:00 y 20:00 horas.

Uber no podrá operar durante la FENAPO 2026

Si planeas ir a la FENAPO 2026, toma en cuenta que las autoridades estatales informaron que Uber no podrá prestar servicio de manera regular durante las festividades, debido a que la empresa no concluyó el proceso de regularización establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí.

Ante este escenario, la SCT informó que MiTaxi será la plataforma oficial de transporte disponible para los visitantes durante la feria; la aplicación ya opera en dispositivos Android.

Con estas medidas, las autoridades buscan ofrecer una alternativa de movilidad segura para los miles de asistentes que acudirán a la FENAPO 2026, uno de los eventos más importantes del verano en México.

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