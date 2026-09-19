Si tenías todo listo para cantar a todo pulmón con Jorge Medina y Josi Cuen ayer, 18 de septiembre, seguramente la reprogramación del concierto te tomó por sorpresa.

El show que estaba previsto en el Auditorio Nacional cambió de fecha y ahora hay una nueva cita para los fans.

Pero tranqui, porque si ya sabes que no podrás asistir en la nueva fecha, puedes pedir el reembolso de tus boletos. Aquí en adn noticias te contamos qué tienes que hacer y hasta cuándo puedes solicitar tu dinero.

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¿Por qué se canceló el concierto de Jorge Medina y Josi Cuen?

El concierto de la gira “Juntos”, programado para este viernes 18 de septiembre en el Auditorio Nacional, fue reprogramado por “motivos mayores de salud”, informó Ocesa.

La promotora no detalló cuál de los dos cantantes presenta problemas de salud ni dio más información sobre el padecimiento, solo pidió la comprensión del público y señaló que, en estos momentos, la prioridad es la salud.

El concierto que estaba programado para el 18 de septiembre de 2026 fue reprogramado para el miércoles 30 de septiembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.

¿Cómo pedir el reembolso de los boletos de Jorge Medina y Josi Cuen?

Si te es imposible asistir al concierto de Josi Cuen y Jorge Medina, no te preocupes, que puedes pedir el reembolos, eso sí, solo si compraste tus boletos por Ticketmaster, puedes solicitarlo a través de la plataforma.

De acuerdo con la información difundida por Ocesa, debes ingresar a tu cuenta de Ticketmaster y utilizar el Botón de Ayuda para consultar el proceso correspondiente.

Si compraste tus boletos directamente en una taquilla, el reembolso se solicita en el mismo punto de venta donde realizaste la compra.

En este caso, el proceso para quienes compraron en la taquilla comenzará el 21 de septiembre y tienes hasta el 30 de dicho mes para solicitar el reembolso de ambas formas.

Si el 30 de septiembre sí puedes cantar, bailar y sacar los pasos prohibidos con Jorge Medina y Josi Cuen, guarda tu boleto porque todavía tiene fiesta pendiente, pero si la nueva fecha ya te movió todos los planes, mejor solicita tu reembolso antes de que se te pase la fecha límite.

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