Si alguna vez te dio por escuchar Interpol mientras mirabas por la ventana como si estuvieras en el videoclip de tu propia vida, esta noticia te interesa: la banda regresa a México.

Después de una larga espera, Paul Banks y compañía están listos para reencontrarse con el público mexicano y lo mejor es que ya hay fechas, ciudades y detalles sobre la venta de boletos.

Así que, si eres fan de la banda o simplemente no quieres enterarte de que los boletos se agotaron cuando ya sea demasiado tarde, en adn noticias te contamos todo lo que necesitas saber para preparar tu regreso a la era Interpol.

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¿Cuándo serán los conciertos de Interpol en México 2027?

Primero lo primer, y es que Interpol ya tiene tres fechas confirmadas en territorio mexicano para marzo de 2027:

2 de marzo de 2027: Arena Guadalajara, Guadalajara.

6 de marzo de 2027: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México.

9 de marzo de 2027: Arena Monterrey, Monterrey.

La parada en la CDMX será una de las más llamativas de la gira, pues además de Interpol estará Queens of the Stone Age como invitado especial.

Por su parte, The Black Angels acompañará a Interpol durante las fechas anunciadas en México.

¿Dónde será el concierto de Interpol en CDMX?

La presentación en la Ciudad de México será el sábado 6 de marzo de 2027 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Así que, si estabas esperando una nueva oportunidad para escuchar en vivo los clásicos de Interpol, esta fecha viene con doble dosis de rock.

¿Cuándo salen los boletos para Interpol en México?

Aquí viene la parte importante para quienes ya están pensando en sacar la tarjeta, ya que, la venta de boletos tendrá distintas etapas.

De acuerdo con la información difundida tras el anuncio, habrá una preventa exclusiva de Banco Azteca los días 22 y 23 de septiembre, mientras que la preventa para fans está programada para el 24 de septiembre a las 10:00 horas.

La venta general comenzará el viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas, de acuerdo con la información publicada sobre la gira.

Los accesos estarán disponibles mediante Superboletos, además de los puntos de venta físicos correspondientes a cada ciudad.

precio de los boletos para Interpol en México

Hasta el momento, los precios oficiales de los boletos no han sido publicados, pero no te preocupes, ya que, en cuanto salgan a la venta, nosotros seremos los primeros en notificarte sobre los precios.

Desde aquel concierto gratuito que Interpol ofreció en el Zócalo de la CDMX en 2024 ya pasó un buen rato, pero la espera por volver a verlos en México está por terminar.

Ahora solo queda preparar la playlist, revisar la cartera y estar pendiente de la venta de boletos, porque si eres fan, seguro no querrás quedarte fuera de este regreso.

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