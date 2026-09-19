El otoño ya está aquí y es el momento perfecto para sacar las calabazas, buscar spots bonitos y entrar de lleno al mood de Halloween; así que, si este 2026 quieres vivir la temporada de terror de una forma diferente, hay un plan que podría convertirse en tu nueva obsesión.

El Pumpkin Fest México 2026 promete una experiencia llena de fantasía, misterio y ese toque otoñal que hace que quieras sacar el suéter, preparar la cámara y lanzarte a descubrir qué tiene preparado.

Así que, si este año quieres evitarle el FOMO de ser partícipe de este tipio de eventos, aquí en adn noticias te contamos todo lo que tienes que saber y no te pierdas de nada.

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¿Cuándo y dónde será el Festival de Calabazas 2026?

El Pumpkin Fest México 2026 se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Club Campestre Teotihuacán, ubicado en San Martín de las Pirámides, Estado de México.

El horario será:

• Sábado 7 de noviembre: de 12:00 a 20:00 horas.

• Domingo 8 de noviembre: de 11:00 a 18:00 horas.

La sede se encuentra en la Autopista México-Tuxpan, salida km 27, cerca de la zona de las pirámides de Teotihuacán.

Y si estás pensando que suena como plan de todo el día, efectivamente: el festival tendrá actividades, espectáculos, bazar y espacios para recorrer.

¿Qué habrá en el Pumpkin Fest México?

Aquí es donde el Pumpkin Fest México 2026 se pone bueno, porque no se trata solo de ir a ver calabazas y disfrutar del ambiente otoñal.

Durante el festival habrá sets decorados para tomar fotografías, personajes de fantasía, juegos temáticos, espectáculos de hadas y danzas de brujas blancas.

También habrá música folk pagana, pláticas, conferencias y actividades relacionadas con la temática del festival, además de rituales alrededor del caldero y dinámicas con calabazas.

Así que puedes armar el plan familiar, ir con tus amigos o simplemente lanzarte con tu mejor outfit otoñal y aprovechar para llenar la galería del celular de fotos dignas de octubre.

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival de Calabazas 2026?

De acuerdo con la información publicada sobre el evento, los boletos tienen diferentes opciones de acceso.

El precio reportado es de $300 pesos por dos personas para un día y $500 pesos por dos personas para los dos días, los menores de 10 años entran gratis.

El boleto incluye el acceso a las actividades, espectáculos, conferencias y rituales contemplados dentro del programa.

¿Puedes llevar a tu mascota al Pumpkin Fest 2026?

El Pumpkin Fest México será pet friendly, por lo que puedes llevar a tu lomito y disfrutar el plan en compañía de tu mascota y lo mejor es que el acceso para los animales es gratuito, de acuerdo con la información difundida sobre el festival.

Eso sí, como habrá música, gente, actividades y espacios al aire libre, toma en cuenta las necesidades de tu mascota antes de lanzarte con ella.

¿Cómo llegar al Festival de Calabazas desde CDMX?

Si vas en automóvil desde la Ciudad de México, una de las rutas es tomar la Autopista México-Pachuca y posteriormente seguir las indicaciones hacia Pirámides y Teotihuacán.

El Club Campestre Teotihuacán se encuentra sobre la Carretera Tuxpan-Poza Rica, salida km 27, en San Martín de las Pirámides, Estado de México.

También existe la opción de viajar en autobús desde la Terminal Central del Norte hacia Teotihuacán y completar el trayecto con transporte local o de aplicación.

Entre calabazas, hadas, brujas, música, bazar y escenarios para fotografías, el Pumpkin Fest México 2026 propone una escapada diferente para quienes quieren aprovechar la temporada de Halloween sin irse demasiado lejos de la CDMX.

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