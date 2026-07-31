Harry Styles México 2026: Estos son los precios de la comida y bebidas en el Estadio GNP Seguros

La espera terminó, Harry Styles ofrecerá este viernes 31 de julio el primero de los seis conciertos que tiene programados en la Ciudad de México como parte de su gira Together, Together Tour, en el Estadio GNP Seguros.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Si ya tienes tu boleto, seguramente te preguntas cuánto dinero llevar, demás del transporte, muchos asistentes contemplan comprar alimentos, bebidas o utilizar el estacionamiento del recinto.

Para que disfrutes el concierto sin sorpresas en tu presupuesto, en adn noticias te compartimos los precios aproximados, los horarios del evento y los objetos que sí podrás ingresar.

¿A qué hora empieza el concierto de Harry Styles hoy 31 de julio?

El concierto de Harry Styles comenzará a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros, pero, antes del show principal se presentará la cantante británica Jorja Smith, quien fungirá como artista invitada y saldrá al escenario alrededor de las 20:00 horas.

Aunque el espectáculo inicia por la noche, la recomendación es llegar con varias horas de anticipación para evitar largas filas en los accesos y encontrar con mayor facilidad tu lugar dentro del recinto.

¿Cuánto cuesta comer dentro del Estadio GNP Seguros?

Si planeas comprar alimentos durante el concierto, considera que los precios son similares a los de otros eventos masivos organizados en el recinto y pueden variar ligeramente.

Precios aproximados de alimentos

• Banderillas coreanas (2 piezas): 180 pesos

• Hot dog: entre 90 y 120 pesos

• Pizza individual: entre 120 y 180 pesos

• Nachos y otros snacks: desde 90 pesos

¿Cuánto cuestan las bebidas en el concierto de Harry Styles?

Las bebidas suelen representar uno de los gastos más altos durante los conciertos.

Precios aproximados

• Cerveza (710 ml): 200 a 210 pesos

• Agua embotellada: 40 a 45 pesos

• Refresco: 50 pesos

Los costos pueden modificarse dependiendo del evento y del punto de venta instalado dentro del estadio.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento del Estadio GNP Seguros?

Si llegarás en automóvil, considera que los estacionamientos oficiales tienen costos diferentes, aquí te dejamos los precios, dónde están y como obtener un espacio para auto o moto:

¿Habrá puntos de hidratación para el concierto de Harry Styls en México?

Una buena noticia para los asistentes es que sí está permitido ingresar una botella de plástico reutilizable vacía, con capacidad máxima de 500 mililitros, la cual podrás rellenar gratuitamente en los puntos de hidratación instalados dentro del Estadio GNP Seguros.

Esta opción puede ayudarte a ahorrar durante el concierto y mantenerte hidratado a lo largo del espectáculo.

¿Se puede entrar con alimentos al Estadio GNP Seguros?

De acuerdo con las reglas del recinto, está prohibido ingresar alimentos y bebidas del exterior.

Objetos permitidos

• Celular

• Power bank

• Lentes de sol

• Sombrero

• Tapones para oídos

• Medicamentos con receta

• Cámara fotográfica no profesional

• Mochila pequeña o transparente

• Bolsa de mano

• Binoculares sin láser

• Impermeable

• Gel antibacterial

• Maquillaje en polvo

• Botella reutilizable vacía de hasta 500 ml

Objetos prohibidos

• Alimentos y bebidas

• Mochilas grandes

• Botellas de vidrio o metal

• Latas y termos

• Cámaras profesionales

• Drones

• Tablets y laptops

• Bastones para selfies

• Paraguas

• Aerosoles

• Armas y objetos punzocortantes

• Fuegos artificiales

• Cigarros electrónicos y vapeadores

• Bebidas alcohólicas

• Sustancias ilícitas

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

El Estadio GNP Seguros se encuentra dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

Las estaciones del Metro más cercanas son:

• Ciudad Deportiva (Línea 9)

• Puebla (Línea 9)

También es posible llegar en Metrobús y transporte por aplicación, aunque debido a la alta afluencia de asistentes se recomienda salir con suficiente anticipación para evitar contratiempos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.