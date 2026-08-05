CA7RIEL & Paco Amoroso y María José prenden la CDMX este jueves 6 de agosto; sedes, horarios y precios de boletos

¡No te quedes en casa! Este jueves 6 de agosto, la CDMX prepara los mejores conciertos en recintos icónicos como el Auditorio Nacional. CA7RIEL & Paco Amoroso y María José encabezan la fiesta en la capital mexicana. Te contamos todos los detalles, sedes, horarios y precios de conciertos.

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Artistas que se presentan en el Auditorio Nacional hoy 6 de agosto

El Auditorio Nacional es uno de los recintos más importantes de la CDMX y una parada obligada para cantantes nacionales e internacionales que llegan con sus giras globales. Este es el caso de María José, quien sigue reuniendo al público que la sigue desde que formaba parte de la agrupación Kabah.

Si queres escuchar en vivo éxitos como “Prefiero Ser Su Amante”, “Lo Que Tenías Conmigo” y “No Soy una Señora”, aprovecha este jueves de 2x1 en Ticketmaster para comprar tus boletos. Aún hay disponibilidad.

Fecha: Jueves 6 de agosto

Hora: 20:30 horas

Sede: Auditorio Nacional

ENLACE de compra.

Además de María José, la famosa cantante Susana Zabaleta también dará un concierto este jueves 6 de agosto en el Lunario del Auditorio Nacional. El show dará inicio en punto de las 21:00 horas.

¿Qué concierto hay en el Palacio de los Deportes hoy 6 de agosto?

Otro de los eventos más esperados del mes de agosto en la CDMX es el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso, el dúo llega a la capital mexicana con su show que forma parte de la gira internacional “Free Spirits World Tour”, con la que promocionan su álbum homónimo.

El dúo argentino se convirtió en un fenómeno mundial tras el estreno del éxito de su Tiny Desk Concert y el lanzamiento de Papota.

Fecha: Jueves 6 de agosto

Hora: 20:00 horas

Sede: Palacio de los Deportes

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¿Cuáles son los conciertos más esperados de agosto?

7 de agosto: DPR Cream & DPR Artic en Pepsi Center WTC , Los Alegres del Barranco en Arena CDMX y Harry Styles en el Estadio GNP Seguros

, Los Alegres del Barranco en Arena CDMX y 8 de agosto: Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes, Charles Ans en el Auditorio Nacional y Yoon San-ha en Pepsi Center WTC

10, 11, 14 y 15 de agosto: Cristian Castro en el Auditorio Nacional

en el Auditorio Nacional 11 de agosto: Plastilina Mosh en Foro Indie Rocks!

en Foro Indie Rocks! 12 de agosto: Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional

en el Auditorio Nacional 13 y 14 de agosto: Arcángel en el Palacio de los Deportes

15 de agosto: Palomazo Norteño en el Estadio GNP Seguros y San Holo en Foro Puebla

17, 18, 20 y 21 de agosto: Sam Smith en el Auditorio Nacional

20 de agosto: Silvia Pérez Cruz en el Teatro Metropólitan

22 de agosto: Anyma en el Estadio GNP Seguros y Emmanuel y Mijares en el Auditorio Nacional

22 y 23 de agosto: Lacrimosa con orquesta en Arena CDMX

22, 24, 26, 28 y 29 de agosto: Rosalía en el Palacio de los Deportes

27 de agosto: El Komander y Rancho con Amigos en Arena CDMX

28 de agosto: Camilo en Arena CDMX

29 de agosto: Helloween en Arena CDMX

29 y 30 de agosto: Enjambre en el Estadio GNP Seguros

en el Estadio GNP Seguros 30 de agosto: Fey en el Auditorio Nacional y Nanpa Básico en el Palacio de los Deportes

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