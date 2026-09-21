Atención conductores porque este comienzo de semana se registran varios incidentes vehiculares que paralizan la circulación en autopistas y carreteras, entre las que se encuentra la México-Cuernavaca.

Muchos de los bloqueos que se presentan hoy lunes 21 de septiembre afectan la circulación en ambos sentidos, por lo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) piden a los conductores tomar precauciones.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy lunes?

Autopista México-Cuernavaca

La autopista México-Cuernavaca presenta cierre a la circulación en dirección a la CDMX, cerca del kilómetro 76, tras un choque contra muro central

Carretera Acapulco-Zihuatanejo

Un accidente cerca del kilómetro 129+500 de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la localidad de Los Tarros, Técpan de Galeana, Guerrero, provoca afectaciones en la circulación.

Autopista Isla-Acayucan

Maneja con precaución si te encuentras en la autopista Isla-Acayucan, cerca del kilómetro 109, dirección Isla, debido a la falla mecánica de un tractocamión.

Autopista Tehuacán-Oaxaca

Un tractocamión se salió del camino y volcó en la autopista Tehuacán-Oaxaca, a la altura del kilómetro 72, lo que provocó el cierre intermitente a la circulación en ambos sentidos. Toma precauciones si transitas por la zacona.

Autopista La Carbonera-Puerto México

Buenas noticias porque se restableció la circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, cerca del kilómetro 231, dirección La Carbonera, sin embargo las plaza de cobro Los Chorros y Huachichil registran carga vehicular.

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