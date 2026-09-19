La Feria de San Miguel de Allende 2026 comenzó este viernes 18 de septiembre y continuará hasta el próximo 4 de octubre en Guanajuato.

Durante estos días en las calles de San Miguel Allende habrá conciertos, juegos mecánicos, actividades culturales, gastronomía y eventos relacionados con las fiestas patrias y patronales del municipio.

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Cartelera de conciertos de la Feria San Miguel de Allende 2026

Las actividades se concentran en el recinto ferial y forman parte de los festejos que se llevan a cabo durante esta temporada en el municipio.

Entre las actividades previstas se encuentran conciertos en el Teatro del Pueblo, juegos mecánicos, espectáculos, bailes, gastronomía y espacios comerciales y artesanales.

La programación musical se distribuye en distintos días durante las poco más de dos semanas que dura la feria. Estas son las fechas y artistas que se presentarán en la Feria de San Miguel de Allende 2026:

18 de septiembre : Lo Mejor del Rock en Español

: Lo Mejor del Rock en Español 19 de septiembre : Cuisillos

: Cuisillos 20 de septiembre : Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey

: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey 23 de septiembre : Napoleón

: Napoleón 24 de septiembre : show infantil

: show infantil 25 de septiembre : 90’s Pop Tour

: 90’s Pop Tour 26 de septiembre : Los Invasores de Nuevo León y Cardenales de Nuevo León

: Los Invasores de Nuevo León y Cardenales de Nuevo León 27 de septiembre : Grupo Pesado

: Grupo Pesado 1 de octubre : Conjunto Primavera

: Conjunto Primavera 2 de octubre : Grupo Bryndis y Samuray

: Grupo Bryndis y Samuray 3 de octubre : Julio Preciado

: Julio Preciado 4 de octubre: Grupo Marca Registrada

¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria de San Miguel de Allende?

El precio general de acceso reportado para la Feria de San Miguel de Allende 2026 es de 25 pesos. Además, se contemplan dos días de acceso gratuito durante la celebración, de acuerdo con la información difundida con motivo de la inauguración.

El boleto de entrada a la feria permite ingresar al recinto donde se encuentran las diferentes actividades y atracciones programadas.

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