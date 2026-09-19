¿Ya revisaste tu boleto del Tris o todavía estás cruzando los dedos para que la suerte se ponga de tu lado? Este sábado 19 de septiembre hay varias oportunidades para llevarte una sorpresa, así que aquí te contamos los números ganadores del Tris de HOY para que cheques si alguno coincide con tu jugada.

Y ojo, porque esto todavía no termina: la Lotería Nacional realiza cinco sorteos durante el día, así que todavía pueden aparecer nuevos números ganadores... ¿Será que hoy sí te toca?

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¿Cuáles son los resultados del Tris HOY 19 de septiembre?

Hasta el momento, la Lotería Nacional ya publicó el resultado correspondiente al primer sorteo de este sábado. Los números son:

Tris Mediodía: 36658 | número ganador: 5-8-0-7-5 | Multiplicador: NO

Tris de las Tres: 36659 | número ganador: 2-5-2-1-6 | Multiplicador: NO

Tris Extra: 36660 | número ganador: -- | Multiplicador: --

Tris de las Siete: 36661 | número ganador: -- | Multiplicador: --

Tris Clásico: 36662 | número ganador: -- | Multiplicador: --.

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Si todavía estás esperando alguno de los números ganadores, estos son los horarios en los que se realizan los sorteos:

• Tris Mediodía: 13:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Así que, si tu combinación todavía no aparece, paciencia: todavía faltan sorteos por realizarse durante este sábado.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Si ya tienes tu boleto, compáralo con la combinación ganadora correspondiente al sorteo en el que participaste.

Recuerda que el Tris utiliza combinaciones de cinco dígitos y cuenta con distintas modalidades de juego, por lo que el premio depende de la forma en que hayas participado.

Y ojo con el boleto: guárdalo bien, porque es el comprobante que necesitas para reclamar un posible premio.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Tris?

Los resultados pueden consultarse directamente en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde se publican las combinaciones ganadoras de cada sorteo.

Si todavía no aparece el número que estás buscando, no desesperes; el Tris juega cinco veces al día y la suerte todavía puede dar una vuelta más.

Vuelve a revisar esta nota conforme avance el día para conocer los resultados que faltan.

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