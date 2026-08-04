Juan Gabriel Sinfónico 2026: ¿Cuándo y dónde será el aniversario luctuoso del Divo de Juárez?

Juan Gabriel sigue siendo un icono de la cultura mexicana y a casi 10 años de su muerte, sus canciones e historia continúan sonando en México y el mundo.

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Para conmemorar una década de su partida, autoridades culturales y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) prepararon “Juan Gabriel Sinfónico”, un programa de actividades que reunirá conciertos, charlas y homenajes para recordar la vida y obra del cantante.

Si quieres asistir, aquí en adn noticias te contamos cuándo será, dónde se realizará y qué actividades habrá.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Juan Gabriel?

El programa “Juan Gabriel Sinfónico” se llevará a cabo del 7 al 28 de agosto de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la ciudad que vio crecer al cantante y donde inició una de las carreras más importantes de la música mexicana.

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas y tendrán como sedes:

• Sala de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario.

• Teatro Experimental Octavio Trías, del Centro Cultural Paso del Norte.

La entrada será gratuita.

¿Qué actividades habrá en el homenaje a Juan Gabriel?

De acuerdo con la Subsecretaría de Cultura en la Zona Norte y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el programa contempla una serie de actividades culturales, entre ellas destacan seis charlas en las que participarán académicos, investigadores, gestores culturales y personas cercanas a la trayectoria del intérprete.

Estos encuentros buscarán mostrar una faceta distinta del compositor, abordando su impacto artístico, social y cultural, así como la huella que dejó en Ciudad Juárez y en la música popular mexicana.

Habrá conciertos sinfónicos con los grandes éxitos de Juan Gabriel

Como parte del homenaje, los días 27 y 28 de agosto se ofrecerán dos conciertos especiales en los que participarán:

• Orquesta Sinfónica de la UACJ.

• Mariachi de la UACJ.

• Orquesta Sinfónica de la UACH.

Durante ambos recitales se interpretarán algunos de los temas más emblemáticos del repertorio de Juan Gabriel, entre ellos Querida, Hasta que te conocí, Amor eterno, Abrázame muy fuerte y Así fue.

El acceso será gratuito mediante boletaje.

Las personas interesadas podrán recoger sus boletos en la taquilla del Centro Cultural Paso del Norte y en el Centro Cultural de las Fronteras, entregando a cambio un juguete nuevo o en buen estado, que no sea bélico y que no utilice baterías.

Los juguetes serán destinados a la campaña Santa Bombero, organizada por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Ciudad Juárez para beneficiar a niñas y niños.

¿De qué murió Juan Gabriel?

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años, en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

De acuerdo con el certificado de defunción y la información oficial difundida por las autoridades estadounidenses, el cantante murió a causa de un infarto agudo al miocardio.

Entre los padecimientos que contribuyeron a su fallecimiento también se reportaron hipertensión arterial y otros problemas cardiovasculares.

¿Juan Gabriel está vivo? Estas son las teorías que siguen circulando

A pesar de que han pasado casi diez años desde su fallecimiento, alrededor de Juan Gabriel continúan circulando diversas teorías que aseguran que el cantante sigue con vida.

Una de las versiones más conocidas surgió en 2018, cuando el entonces exrepresentante del artista, Joaquín Muñoz, afirmó que el intérprete aparecería públicamente para demostrar que seguía vivo.

Sin embargo, esa supuesta reaparición nunca ocurrió y ni se presentaron pruebas que respaldaran dichas afirmaciones.

Con el paso del tiempo también han aparecido videos, fotografías y publicaciones en redes sociales que aseguran mostrar al cantante en distintos lugares; no obstante, ninguna de esas versiones ha sido confirmada por su familia ni por fuentes oficiales.

Hasta el momento, no existe evidencia que indique que Juan Gabriel siga con vida. La información oficial mantiene que el artista falleció el 28 de agosto de 2016.

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