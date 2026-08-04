Harry Styles: De héroe de Marvel a correr en Chapultepec; las apariciones del cantante en el cine

Harry Styles volvió a convertirse en tendencia en México luego de haber sido captado corriendo por el Bosque de Chapultepec y conviviendo con algunos de sus seguidores durante su visita a la Ciudad de México.

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Las imágenes rápidamente se hicieron virales y aumentaron la expectativa por los conciertos que ofrecerá como parte de su gira Together, Together.

Pero entre los videos virales y la emoción por sus conciertos, hay una faceta del artista que muchos conocen poco y que toda fan del británico debe de saber: es actor.

¿Harry Styles es actor de cine?

El exintegrante de One Direction también ha construido una carrera como actor en Hollywood, con participaciones en películas que van desde dramas históricos hasta producciones del universo de Marvel.

Sin embargo, el cantante británico no solo ha conquistado la industria musical, pues desde hace varios años también ha construido una carrera en Hollywood, participando en películas dirigidas por cineastas de renombre como Christopher Nolan y formando parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Si te consideras un verdadero Harrie, como se conoce al fandom de Harry Styles, entonces hay una prueba que no puedes reprobar: conocer todas las películas en las que ha participado el cantante británico.

¿En qué películas ha participado Harry Styles?

Si todavía no las ubicas, presta atención, porque aquí te contamos cuáles son sus apariciones en el cine y los personajes que estuvo cerca de interpretar, pero que finalmente rechazó o no consiguió.

Dunkirk (2017)

El debut cinematográfico de Harry Styles llegó de la mano del director Christopher Nolan en Dunkirk, una película inspirada en la evacuación de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial.

En la cinta interpretó a Alex, un joven soldado británico que intenta sobrevivir mientras espera ser rescatado junto a miles de militares atrapados en las playas francesas.

Su actuación sorprendió tanto al público como a la crítica especializada, al demostrar que podía desenvolverse con naturalidad frente a las cámaras y alejarse por completo de la imagen del ídolo pop.

Eternals (2021)

Uno de los momentos más comentados por los fanáticos de Marvel ocurrió durante la escena poscréditos de Eternals, cuando Harry Styles apareció interpretando a Eros, también conocido como Starfox, hermano del villano Thanos.

Aunque su participación fue breve, bastó para generar una enorme expectativa sobre el futuro del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU); hasta ahora, Marvel Studios no ha confirmado cuándo volverá a aparecer.

Don’t Worry Darling (2022)

En este thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde, Harry Styles dio vida a Jack Chambers, un hombre cuya vida aparentemente perfecta comienza a derrumbarse cuando salen a la luz los secretos que esconde una exclusiva comunidad.

La película compartió protagonismo con Florence Pugh y, además de generar expectativa por su historia, también dio mucho de qué hablar por la relación sentimental entre el cantante y la directora durante el rodaje.

My Policeman (2022)

Ese mismo año protagonizó My Policeman, un drama romántico ambientado en la Inglaterra de los años cincuenta.

Harry Styles interpretó a Tom Burgess, un policía que mantiene una relación secreta con otro hombre en una época en la que la homosexualidad era ilegal en Reino Unido.

La película fue reconocida por abordar temas como el amor, la identidad, la discriminación y la libertad de vivir sin prejuicios.

¿Harry Styles volverá a actuar en Marvel?

Su aparición como Eros (Starfox) dejó abierta la posibilidad de regresar al Universo Cinematográfico de Marvel; aunque el cantante ha señalado en distintas entrevistas que actualmente su prioridad es la música, en 2026 reconoció que existen conversaciones sobre el futuro de su personaje, por lo que los seguidores del MCU permanecen atentos a cualquier anuncio oficial.

Películas que Harry Styles rechazó o para las que audicionó

Aunque su filmografía aún es corta, Harry Styles también ha estado cerca de protagonizar importantes producciones de Hollywood.

Elvis (2022)

Harry Styles realizó una audición para interpretar a Elvis Presley en la película dirigida por Baz Luhrmann.

Finalmente, el papel quedó en manos de Austin Butler, luego de que el director considerara que la enorme popularidad del cantante podría distraer al público del personaje; además, el extenso calendario de producción también complicó su participación.

La Sirenita (2023)

Harry Styles estuvo en negociaciones para interpretar al príncipe Eric en el live action de La Sirenita, de Disney.

Sin embargo, el artista decidió rechazar el proyecto porque buscaba interpretar personajes más dramáticos y alejarse de los musicales; el papel terminó siendo interpretado por Jonah Hauer-King.

Nosferatu (2024)

El nombre de Harry Styles también estuvo relacionado con el remake de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers.

Diversos reportes señalaron que inicialmente formaría parte del elenco para interpretar a Thomas Hutter, pero abandonó el proyecto antes del inicio del rodaje; finalmente, el personaje fue interpretado por Nicholas Hoult.

Aunque millones de personas conocen a Harry Styles por su trayectoria musical y su paso por One Direction, el artista británico también ha demostrado interés por consolidarse como actor.

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