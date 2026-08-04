Artistas que tocarán en The Dream Nite del Festival Internacional del Globo 2026

El Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 presentó la lista de artistas que formarán parte de The Dream Nite, la noche temática de música electrónica y para que conozcas todos los detalles aquí te compartimos la información.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria Internacional del Globo 2026?

Calvin Harris, Alok y Tyson O´Brien serán los tres Dj´s encargados de amenizar The Dream Nite en el FIG León 2026.

Para muchos, Calvin Harris es el mejor Dj en el mundo y esperan que toque canciones como “We Found Love” o “Summer”. Alok es el Dj latino más popular, es brasileño y algunos de sus éxitos son “Hear Me Now” o “Never Let Me Go”. Mientras que Tyson O’Brien es un Dj australiano muy reconocido.

FIG (FIG)

Precios de los boletos

Ya esta disponible la preventa exclusiva FIG FAN y puedes adquirir tus boletos a través de Eticket que ofrecerá acceso anticipado para asegurar tus boletos.

The Dream Nite se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre a las 16:00 horas en el Parque Metropolitano ubicado en Blvd. José María Morelos 1350, El Palote y el boleto tiene un precio de 2 mil 890 pesos y puedes comprarlo en el siguiente enlace.

Podrás disfrutar de la Zona VIP, música en vivo, servicios exclusivos, barra de bebidas VIP, áreas de descanso, baños priority, oferta gastronómica preferente.

Cabe mencionar que el Festival Internacional del Globo que se realiza en León, Guanajuato es considerado el evento de aerostación con mayor impacto y ya se ha llevado a cabo con 22 ediciones ininterrumpidas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.