Últimas horas: Jorge Celedón llega a Monterrey hoy 22 de junio con el concierto más personal de su carrera y así puedes comprar los boletos

El intérprete colombiano Jorge Celedón se presenta hoy, 22 de junio de 2026 en la Arena Monterrey, en Nuevo León, con “La Historia Mía Tour”. La cita es a las 20:30 horas y promete ser un concierto completamente distinto a todo lo que ha presentado anteriormente en la ciudad.

Según la plataforma SuperBoletos, todavía quedan entradas disponibles para el evento de hoy.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuestan los boletos para Jorge Celedón en la Arena Monterrey y dónde comprarlos?

Los boletos están disponibles en SuperBoletos con precios que van desde los $816 hasta los $3,502 MXN, con opción de pago en hasta 6 meses sin intereses y 30% de descuento en zonas seleccionadas.

Estas son las categorías disponibles para asistir al concierto de Jorge Celedón en Monterrey:

Balcón: $816 (o 6 pagos de $152)

$816 (o 6 pagos de $152) Luneta : $992 (o 6 pagos de $185)

: $992 (o 6 pagos de $185) Luneta Especial: $1,118 (o 6 pagos de $208)

$1,118 (o 6 pagos de $208) Preferente: $1,243 (o 6 pagos de $231)

$1,243 (o 6 pagos de $231) Pref Especial / Plus Ultra: $1,494 (o 6 pagos de $278)

$1,494 (o 6 pagos de $278) SuperPalco : $1,745 (o 6 pagos de $325)

: $1,745 (o 6 pagos de $325) Butaca: $1,996 (o 6 pagos de $371)

$1,996 (o 6 pagos de $371) Barrera / Megacable / Persona Discapacidad / Banco Azteca: $2,247 (o 6 pagos de $418)

$2,247 (o 6 pagos de $418) McCormick / Oro / Osel: $2,498 (o 6 pagos de $465)

$2,498 (o 6 pagos de $465) Coke Studio / Plata / Doritos: $2,749 (o 6 pagos de $511)

$2,749 (o 6 pagos de $511) Platino: $3,000 (o 6 pagos de $558)

$3,000 (o 6 pagos de $558) VIP: $3,502 (o 6 pagos de $652)

¿Qué esperar del concierto de Jorge Celedón en Monterrey?

Según anticipó el cantante colombiano, el espectáculo arrancará desde sus orígenes en Villanueva, Guajira, donde creció y dio sus primeros pasos en la música.

Además de repasar sus grandes éxitos, el show incluirá historias y recuerdos que dieron origen a su música. “Va a ser un concierto diferente a todo lo que han visto de Jorge Celedón. Van a conocer mucho de mi pueblo, de dónde vengo y por qué de pronto han visto lo que han visto en mi carrera", adelantó.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.