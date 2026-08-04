AniMole 2026: revelan precios de boletos, fechas y actividades confirmadas

Continuando con los festejos por su 30 aniversario, La Mole Convention seguirá con la cuarta edición de AniMole, evento dedicado a celebrar el anime, manga y gaming los próximos 12 y 13 de septiembre de 2026.

La Mole, fundada en 1996, seguirá sus festividades en la Ciudad de México, en específico, en el World Trade Center. En este evento, los asistentes podrán disfrutar de diferentes actividades, si quieres ser parte de este festejo, te contamos los precios para asistir a la AniMole.

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¿Cuánto cuestan los boletos para entrar a la AniMole?

Durante dos días, las personas que se den cita al World Trade Center podrán convivir de cerca con invitados nacionales e internacionales, participar en concursos, ver presentaciones de bandas y mucho más.

Los pases para este evento ya se encuentran disponibles en la plataforma Boletia. Los precios para la AniMole 4 son:

2 Day Pass: mil 100 pesos (acceso individual para sábado y domingo)

Paquete Animes: 2 mil 800 (entrada ambos días y kit coleccionable) AGOTADO

1 Day Pass: 700 pesos (sábado o domingo)

Kid Pass: 150 pesos (menores de 12 años acompañados de un adulto con boleto)

Gacha Pass: 3 mil pesos (disponible hasta 15 de julio) AGOTADO

Vale la pena aclarar que estos precios no incluyen el cargo por servicio. Además, los niños con estatura menor a un metro podrán entrar gratis, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto con boleto.

Actividades en la AniMole 2026

Los organizadores del evento ya confirmaron algunos artistas que tendrán presentaciones musicales en el escenario principal de la AniMole 2026:

Babybeard

K-MIKAZE

Los Shinigamis del Norte

🤘❤️‍🔥🤘 ¡El metal kawaii de @babybeard_japan viene a #AniMole4! ¡Habrá energía, caos, ternura… y mucho ruido!

🎤 Sábado 12 de septiembre - Concierto

🎤 Domingo 13 de septiembre - Showcase

*Fotos y firmas ambos días

🎟️ Entradas https://t.co/PgPuJiD9VY pic.twitter.com/TOmuCcT1O3 — La Mole Convention/ AniMole (@lamolemx) July 1, 2026

Esta cuarta edición de la AniMole también contará con el K-Dance Cover Contest 5, en el cual se premiará a los mejores grupos de baile de K-pop con un premio acumulado que puede alcanzar los mil 500 dólares.

Estas son algunas de las actividades que podrás disfrutar los próximos 12 y 13 de septiembre en la AniMole 2026. Los horarios del evento serán:

Sábado 12 de septiembre: 10:00 am a 9:00 pm

Domingo 13 de septiembre: 10:00 am a 8:00 pm

En los próximos días, se espera que los organizadores de la AniMole 2026 revelen más invitados y actividades para la edición de este año.

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