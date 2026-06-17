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Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México en 2026: cuándo llegan a tu ciudad y cuánto costarán los boletos

El dúo argentino confirmó siete fechas en México para agosto de 2026 con su “Free Spirits World Tour”. El recorrido incluye Nuevo León, Guadalajara, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Mérida.

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

El grupo musical argentino Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México con su gira Free Spirits World Tour. El dúo confirmó siete fechas en distintas ciudades del país a lo largo de agosto de 2026, en un recorrido que va del norte al sureste del país.

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¿Cuándo llegarán Ca7riel y Paco Amoroso a México?

Según lo informado, los músicos Ca7riel y Paco Amoroso ya tienen siete fechas confirmadas en México y estos son los días:

  • 31 de julio: Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León
  • 2 de agosto: Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco
  • 4 de agosto: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro
  • 6 de agosto: Palacio de los Deportes, CDMX
  • 7 de agosto: Palacio de los Deportes, CDMX
  • 9 de agosto: Auditorio GNP Seguros, Puebla
  • 12 de agosto: Foro GNP Seguros, Mérida

¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo inicia la venta para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso?

Los precios de los boletos para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso en México varían de acuerdo a la ciudad y al sector del estadio sede del evento.

  • 31 de julio en Monterrey: de $1,227.50 a $5,278.75
  • 2 de agosto en Jalisco: los valores de los boletos oscilan entre $892.75 y $2,256.75 pesos, aunque la plataforma indica que hay baja disponibilidad de tickets
  • 4 de agosto en Querétaro: $770.00 a $3,280
  • 6 y 7 de agosto en CDMX: $1,227.50 a $5,316
  • 9 de agosto en Puebla: $770.00 a $1,995.00
  • 12 de agosto en Mérida: $1,155.00 a $1,830.00

Los boletos están disponibles en Ticketmaster o Eticket según la ciudad.

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