Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México en 2026: cuándo llegan a tu ciudad y cuánto costarán los boletos

El grupo musical argentino Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México con su gira Free Spirits World Tour. El dúo confirmó siete fechas en distintas ciudades del país a lo largo de agosto de 2026, en un recorrido que va del norte al sureste del país.
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¿Cuándo llegarán Ca7riel y Paco Amoroso a México?
Según lo informado, los músicos Ca7riel y Paco Amoroso ya tienen siete fechas confirmadas en México y estos son los días:
- 31 de julio: Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León
- 2 de agosto: Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco
- 4 de agosto: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro
- 6 de agosto: Palacio de los Deportes, CDMX
- 7 de agosto: Palacio de los Deportes, CDMX
- 9 de agosto: Auditorio GNP Seguros, Puebla
- 12 de agosto: Foro GNP Seguros, Mérida
¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo inicia la venta para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso?
Los precios de los boletos para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso en México varían de acuerdo a la ciudad y al sector del estadio sede del evento.
- 31 de julio en Monterrey: de $1,227.50 a $5,278.75
- 2 de agosto en Jalisco: los valores de los boletos oscilan entre $892.75 y $2,256.75 pesos, aunque la plataforma indica que hay baja disponibilidad de tickets
- 4 de agosto en Querétaro: $770.00 a $3,280
- 6 y 7 de agosto en CDMX: $1,227.50 a $5,316
- 9 de agosto en Puebla: $770.00 a $1,995.00
- 12 de agosto en Mérida: $1,155.00 a $1,830.00
Los boletos están disponibles en Ticketmaster o Eticket según la ciudad.
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