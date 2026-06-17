Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México en 2026: cuándo llegan a tu ciudad y cuánto costarán los boletos

El grupo musical argentino Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México con su gira Free Spirits World Tour. El dúo confirmó siete fechas en distintas ciudades del país a lo largo de agosto de 2026, en un recorrido que va del norte al sureste del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo llegarán Ca7riel y Paco Amoroso a México?

Según lo informado, los músicos Ca7riel y Paco Amoroso ya tienen siete fechas confirmadas en México y estos son los días:

31 de julio: Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León

Auditorio Banamex, Monterrey, 2 de agosto: Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco

Auditorio Telmex, Zapopan, 4 de agosto: Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, 6 de agosto: Palacio de los Deportes, CDMX

Palacio de los Deportes, 7 de agosto: Palacio de los Deportes, CDMX

Palacio de los Deportes, 9 de agosto: Auditorio GNP Seguros, Puebla

Auditorio GNP Seguros, 12 de agosto: Foro GNP Seguros, Mérida

¿Cuánto cuestan los boletos y cuándo inicia la venta para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso?

Los precios de los boletos para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso en México varían de acuerdo a la ciudad y al sector del estadio sede del evento.

31 de julio en Monterrey : de $1,227.50 a $5,278.75

: 2 de agosto en Jalisco : los valores de los boletos oscilan entre $892.75 y $2,256.75 pesos, aunque la plataforma indica que hay baja disponibilidad de tickets

: los valores de los boletos oscilan entre pesos, aunque la plataforma indica que hay baja disponibilidad de tickets 4 de agosto en Querétaro : $770.00 a $3,280

: 6 y 7 de agosto en CDMX : $1,227.50 a $5,316

: 9 de agosto en Puebla : $770.00 a $1,995.00

: 12 de agosto en Mérida: $1,155.00 a $1,830.00

Los boletos están disponibles en Ticketmaster o Eticket según la ciudad.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.