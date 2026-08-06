Ubicación de las dunas rojas de Pacula, un paisaje surrealista que te hará sentir en Marte

México se caracteriza por tener impresionantes paisajes y en el corazón de la Sierra Gorda hidalguense podemos encontrar las Dunas Rojas de Pacula, un lugar que se parece a la superficie del planeta Marte, te decimos cómo visitarlo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo llegar a las Dunas Rojas de Pacula?

Las Dunas Rojas de Pacula se encuentran a unas 4 horas de la CDMX y a una hora y media del Pueblo Mágico de Zimapán y para llegar a Pacula existen varias opciones:

En autobús son alrededor de 5 horas saliendo de la Central del Norte y el costo del boleto es de alrededor de 800 pesos.

En auto el recorrido es de 3 horas y 32 minutos y el costo aproximado es de entre 500 y 700 pesos.

El taxi por aplicación cobra entre 2 mil y 2 mil 500 pesos.

La entrada al predio cuesta entre 50 y 60 pesos por persona y aunque el sendero principal es accesible puedes recorrerlo por tu cuenta también puedes hacerlo con los guías comunitarios. Se recomienda a los visitantes llevar calzado adecuado y ropa que no temas manchas porque la arena pigmenta las prendas.

¿Cómo se crearon las dunas rojas?

Las Dunas Rojas se encuentran a 40 kilómetros de la carretera Estancia-Zimapán y 5 kilómetros de Minal la Negra y su tono se debe a los minerales que hay en la tierra (óxido de hierro y laterita).

Son resultado de un fenómeno geológico y climático que se originó hace millones de años y dejó al descubierto los sedimentos arcillosos que contenían óxido de hierro.

Pero no solo puedes visitar las Dunas Rojas, en Hidalgo hay muchos lugares para practicar senderismo, ciclismo de montaña, caminatas y hasta fotografía.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.