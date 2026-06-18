Pablo Alborán llega a Querétaro en octubre con su gira KM0: cuándo es y qué canciones tocará

El cantautor español Pablo Alborán confirmó su regreso a los escenarios de Querétaro como parte de su gira internacional Global Tour KM0, donde presentará su más reciente álbum homónimo.

La cita será el sábado 10 de octubre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el cual formará parte de las sedes que el ibérico visitará durante su gira en territorio nacional por ciudades como CDMX, Guadalajara, Monterrey y Puebla.

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¿Cuándo será el concierto de Pablo Alborán en Querétaro?

La presentación de Pablo Alborán en Querétaro está programada para el sábado 10 de octubre de 2026, a las 21:00 horas.

El evento se realizará en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en Av. Constituyentes esquina con Sierra de Zimapán, en la colonia Villas del Sol.

La fecha forma parte de una gira internacional con la que el cantante llevará su nuevo proyecto a escenarios de América y Europa. En México, Querétaro aparece como la segunda parada dentro del recorrido de octubre.

¿Qué canciones podría tocar Pablo Alborán en Querétaro?

Aunque el repertorio puede cambiar de una ciudad a otra, el concierto apunta a una mezcla entre canciones de su nuevo álbum “KM0″ y algunos de los temas más conocidos de su carrera. Entre los temas que podrían sonar están "Solamente tú“, ”Prometo", “Saturno”, "¿Dónde está el amor?" y “Recuérdame”.

Al tratarse de una gira ligada a su nuevo álbum, también se espera que incluya canciones recientes como "KM0″, “Mis 36″, “Vámonos de aquí”, “Planta 7″, “La vida que nos espera” o “Perfectos imperfectos”. Así, el show combinaría su etapa actual con las canciones que lo acercaron al público desde sus primeros años.

¿Cuánto cuestan los boletos para Pablo Alborán en Querétaro?

Los boletos para el concierto de Pablo Alborán en Querétaro están disponibles por zonas, con precios que van desde los $885 pesos a los $3 mil 360 pesos, según la localidad elegida. Es importante mencionar que los costos pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad:

Preferente VIP: $3,360

Preferente Oro: $2,775

Preferente Plata: $2,300

Platea Balcón izquierda: $1,830

Platea Balcón derecha: $1,830

General Central: $1,240

Personas con discapacidad: $1,120

General Oriente: $885

General Poniente: $885

¿Qué otras fechas tendrá Pablo Alborán en México?

Además de Querétaro, Pablo Alborán llevará su Global Tour KM0 a otras ciudades del país durante octubre de 2026. La gira abrirá en Ciudad de México, con dos conciertos los días 8 y 9 de octubre en el Auditorio Nacional, y después continuará con su presentación del 10 de octubre en la capital queretana.

El recorrido seguirá el 14 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, el 15 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey y el 17 de octubre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla. Con estas fechas, México será una de las paradas más amplias de la gira dentro de su paso por América.

¿Qué debes tomar en cuenta antes del concierto?

Para evitar fraudes o sobreprecios, lo más recomendable es comprar boletos solo en canales autorizados. En este caso, eTicket mantiene activa la venta oficial a través de su sitio web. También se pueden adquirir boletos directamente en taquilla del recinto.

Quienes planeen asistir también deberán revisar con anticipación la zona de su boleto, los accesos al Auditorio y los horarios de llegada. Como el concierto está programado para las 21:00 horas, conviene considerar tiempo extra para el traslado, estacionamiento o llegada en transporte por aplicación.

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