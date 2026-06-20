Los representantes locales tienen la encomienda de dar resultados políticos, en adn Noticias re revelamos los municipios donde los legisladores locales no paran de proponer iniciativas frente a los estados donde la gente tiene las mayores tasas de ocupación laboral.

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Según un análisis reciente sobre las sesiones de Cabildo a nivel nacional, la productividad de los congresos locales varía drásticamente de un extremo a otro del país.

¿Cuáles son los estados que más “chambean” en el legislativo?

Jalpa de Méndez, Tabasco: Se corona en el ranking con 856 iniciativas presentadas

Atenco, Edomex: Reportó 731 iniciativas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Cierra el top con 717 propuestas legislativas

Así como hubo estados que se destacaron, estas fueron las entidades que se quedaron atrás en iniciativas presentadas:

Coyoacán, CDMX: Está en el puesto más bajo con solo 39 iniciativas

Ciudad Madero, Tamaulipas: Presentó solo 74 propuestas

Isla Mujeres, Quintana Roo: Reportó solo 89 iniciativas

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2024-2025 del INEGI revela lo que trabajaron los políticos, pero si dejamos de lado los cabildos, este es el esfuerzo que hace la población en México.

¿Cuáles son los estados más chambeadores en México?

Tabasco y Edomex lideran las sesiones de gobierno, pero la verdadera fuerza laboral de la ciudadanía brilla en el sur del país, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del propio INEGI.

Guerrero y Oaxaca tienen a los mexicanos más chambeadores y son los reyes del empleo, reportando una tasa de ocupación del 98.9% de su población.

Asimismo, Chiapas mantiene una tasa de ocupación superior al 98.4%, mientras que Yucatán ocupa el 5º lugar con un sólido 98.3%.

Sin embargo, a pesar de que el sur trabaja más horas y tiene mayor ocupación, los datos del IMCO revelaron que las ciudades donde resulta más fácil encontrar empleo formal, industrial y de mayores ingresos son Saltillo, Monterrey y Querétaro.

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