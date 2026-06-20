Ca7riel y Paco Amoroso llegan a Querétaro el 4 de agosto: cómo comprar boletos

El dúo de trap experimental, funk, acid jazz, hip hop, electrónica y pop argentino Ca7riel y Paco Amoroso llega a Querétaro como parte de su gira Free Spirits World Tour. El concierto está confirmado para el martes 4 de agosto de 2026 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y las entradas ya están a la venta.

La fecha queretana es una de las siete que el dúo tiene confirmadas en México durante agosto.

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¿Cuánto cuestan los boletos de Ca7riel y Paco Amoroso en Querétaro?

Los boletos para el concierto de Ca7riel y Paco Amoroso en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro están disponibles a través de la plataforma Eticket. Los valores de las entradas -con cargos por servicio incluidos- son los siguientes:

Preferente Diamante: $3,280

$3,280 Preferente VIP: $2,655

$2,655 General Oriente: $1,085

$1,085 General Poniente: $1,085

$1,085 General Central: $770

$770 Personas con discapacidad: $2,220

¿Cuáles son las otras fechas del Free Spirits World Tour de Ca7riel y Paco Amoroso en México?

Además de Querétaro, los artistas argentinos visitarán otras seis ciudades del país durante agosto de 2026 en el marco de su gira Free Spirits World Tour:

31 de julio: Auditorio Banamex, Monterrey

Auditorio Banamex, Monterrey 2 de agosto: Auditorio Telmex, Guadalajara

Auditorio Telmex, Guadalajara 6 de agosto: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Palacio de los Deportes, Ciudad de México 7 de agosto: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Palacio de los Deportes, Ciudad de México 9 de agosto: Auditorio GNP Seguros, Puebla

Auditorio GNP Seguros, Puebla 12 de agosto: Foro GNP Seguros, Mérida

Los boletos para estos conciertos también están disponibles a través de Eticket y de Ticketmaster, dependiendo de la ciudad.

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