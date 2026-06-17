Mientras en Nuevo León la multa por usar el celular al conducir supera los $3mil pesos, esto es lo que te cobran en Jalisco

Dos estados, dos leyes y una misma infracción que cada año genera miles de multas en las carreteras del país. Usar el celular al volante ya tiene consecuencias económicas serias en Nuevo León y en Jalisco, aunque los montos no son iguales.

El Reglamento de Tránsito de Monterrey y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito de Jalisco fijan rangos distintos, y conocer la diferencia puede cambiar cómo manejas. Lo que cobran en Jalisco sorprende a muchos conductores. Si ya sabés cuánto te cuesta una infracción en Nuevo León, espera a ver qué pasa del otro lado.

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¿Cuánto es la multa por usar el celular al conducir en Nuevo León y Jalisco?

El Reglamento de Tránsito de Monterrey fija en su artículo 51, fracción II, una sanción de 20 a 30 UMAs por conducir con el teléfono en mano. Con la UMA 2026 en $117.31 pesos, eso equivale a entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco, en su artículo 364, fracción VIII, establece un rango menor: de 15 a 25 UMAs, es decir, entre $1,759.65 y $2,932.75 pesos.

La diferencia entre ambos estados supera los $586 pesos solo en el piso mínimo de la sanción, y se amplía hasta $586.55 pesos en el techo máximo. Dicho de otro modo: el conductor que paga la multa más alta en Jalisco todavía paga menos que quien recibe la sanción mínima en Nuevo León.

Ambas leyes dan margen al agente vial para moverse dentro del rango. El monto final depende del criterio del inspector en el momento de la detención, lo que significa que no existe una cifra fija garantizada: el conductor puede recibir el mínimo o el máximo según las circunstancias del operativo.

multa celular al volante En Nuevo León la multa va de $2,346 a $3,519 pesos; en Jalisco, de $1,759 a $2,932 pesos. (imagen ilustrativa)

¿Cómo evitar la multa por celular al volante en Jalisco y Nuevo León?

La medida más efectiva es también la más simple: poner el teléfono en modo silencio y guardarlo antes de arrancar. Ninguna notificación justifica una sanción de hasta $3,519 pesos, y los dos estados facultan al agente para retener el vehículo si el conductor no cubre el adeudo en el momento.

Si necesitas usar el GPS o recibir llamadas, la solución es un soporte de tablero con conexión Bluetooth. Los dispositivos de manos libres son la única alternativa legal que reconocen tanto el Reglamento de Tránsito de Monterrey como la Ley de Movilidad de Jalisco para operar el teléfono en movimiento.

Para trayectos largos, configurar el modo “No molestar al conducir” en el teléfono antes de salir elimina la tentación desde el inicio. Una respuesta puede esperar; una multa de miles de pesos, no. El hábito tarda menos en formarse que en pagar una infracción.

Si manejás en cualquiera de estos dos estados, guarda el teléfono antes de arrancar: el riesgo económico es real y la sanción no da lugar a negociación.

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