Gusano barrenador se expande en Nuevo León: estos son los nuevos municipios afectados

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México confirmó la presencia de gusano barrenador del ganado (GBG) en tres nuevos municipios de Nuevo León. Con estos casos, el estado alcanza los 30 municipios afectados.

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¿Cuáles son los nuevos municipios de Nuevo León afectados por el gusano barrenador?

Conforme al informe del 15 de junio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los municipios de Nuevo León donde se detectaron nuevos casos de gusano barrenador son:

General Escobedo : allí se detectó un caso en un gato

: allí se detectó un caso en un gato Salinas Victoria : un ovino infectado

: un ovino infectado Vallecillo: un bovino.

Con estos registros, Nuevo León suma 30 municipios afectados por esta plaga.

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en Nuevo León y en qué municipios?

Nuevo León registra 334 casos acumulados, de los cuales 91 permanecen activos. A nivel nacional, el Senasica reporta 29,389 casos acumulados y 1,921 activos. Los municipios con mayor número de casos acumulados en la entidad son:

Aramberri: 80 casos

Linares: 65

Doctor Arroyo: 27

General Zaragoza: 26

Montemorelos: 25

Santiago: 23

Iturbide: 18

Allende, Galeana y Monterrey: 7 cada uno

Cadereyta y Sabinas Hidalgo: 6 cada uno

General Terán y Hualahuises: 5 cada uno

Del total acumulado, 167 casos fueron en bovinos, 69 en caninos, 38 en caprinos, 28 en equinos, 13 en porcinos, 12 en ovinos, 6 en felinos y 1 en fauna silvestre.

¿Qué municipios de Nuevo León tienen casos activos de gusano barrenador?

De los 91 casos activos en Nuevo León, Santiago lidera con 15, seguido de Aramberri con 13, Linares 11 y Montemorelos 8. El resto de los municipios con casos activos son:

Iturbide : 6

: 6 Allende , General Zaragoza y Monterrey : 4 cada uno

, y : 4 cada uno Agualeguas , Doctor Arroyo , Galeana y Los Ramones : 3 cada uno

, , y : 3 cada uno Cadereyta , García y Sabinas Hidalgo : 2 cada uno

, y : 2 cada uno Anáhuac, General Escobedo, Guadalupe, Hualahuises, Marín, Salinas Victoria, Vallecillo y Villaldama: 1 cada uno

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