La Mole Convention sigue de manteles largos por su 30 aniversario y lo extenderá en nuestro país realizando la cuarta edición de la AniMole los próximos 12 y 13 de septiembre a realizarse en el World Trade Center.
Los asistentes disfrutarán de actividades, eventos y conciertos, además de que como en cada edición la AniMole tendrá invitados especiales, de algunos ya se anunció su participación en este cuarto aniversario de la convención.
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Invitados para la AniMole 2026
La AniMole está centrada en el contenido de cómics, anime, fantasía y es el evento de cultura pop más grande de México. Por ello, suele tener a invitados nacionales e internacionales de renombre y para este 2026 no es la excepción.
A través de sus redes sociales, los organizadores de la convención han anunciado a las estrellas que asistirán este año. Estos son (hasta la publicación de esta nota) los invitados confirmados para la AniMole 2026:
- Toshio Furukawa: voz original de Piccolo Daimaku en Dragon Ball
- Lera Abova: interpreta a Nico Robien en el live-action de One Piece
- Raúl Anaya: voz de Mario en Super Mario
- Roberto Salguero: voz de Luigi en Super Mario
- Ale Pilar: voz de la Princesa Peach en Super Mario
- Héctor Estrada: voz de Bowser en Super Mario
Dentro del área del doblaje, también se integrarán Roberto Carrillo, Circe Luna, Mireya Mendoza, Azucena Estrada y Eduardo Martínez, quienes han trabajado en diferentes títulos como Evangelion, Devil May Cry, Dragon Ball, entre otros.
Y en el mundo del cosplay, los invitados para la AniMole 2026 tiene como invitados a Yaya Han, Leon Chiro y Elizabeth Rage. Sus trayectorias incluyen colaboraciones con empresas y franquicias como Ubisoft, Capcom, Bandai, etc.
Horarios, fechas y precios para la AniMole 2026
Con esta serie de invitados y actividades que ofrece la convención, estos son los precios de la AniMole 2026 que aún se pueden conseguir en Boletia:
- 2 Day Pass: mil 100 pesos (acceso individual para sábado y domingo)
- Paquete Animes: 2 mil 800 (entrada ambos días y kit coleccionable) AGOTADO
- 1 Day Pass: 700 pesos (sábado o domingo)
- Kid Pass: 150 pesos (menores de 12 años acompañados de un adulto con boleto)
- Gacha Pass: 3 mil pesos (disponible hasta 15 de julio) AGOTADO
Como ya lo mencionamos, el World Trade Center recibirá la cuarta edición de este evento y estos son los horarios para la AniMole 2026:
- Sábado 12 de septiembre: 10:00 am a 9:00 pm
- Domingo 13 de septiembre: 10:00 am a 8:00 pm
Los organizadores de la AniMole 2026 podrían revelar más invitados y sorpresas días antes de que se realice el evento.
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