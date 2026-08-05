La Mole Convention sigue de manteles largos por su 30 aniversario y lo extenderá en nuestro país realizando la cuarta edición de la AniMole los próximos 12 y 13 de septiembre a realizarse en el World Trade Center.

Los asistentes disfrutarán de actividades, eventos y conciertos, además de que como en cada edición la AniMole tendrá invitados especiales, de algunos ya se anunció su participación en este cuarto aniversario de la convención.

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Invitados para la AniMole 2026

La AniMole está centrada en el contenido de cómics, anime, fantasía y es el evento de cultura pop más grande de México. Por ello, suele tener a invitados nacionales e internacionales de renombre y para este 2026 no es la excepción.

A través de sus redes sociales, los organizadores de la convención han anunciado a las estrellas que asistirán este año. Estos son (hasta la publicación de esta nota) los invitados confirmados para la AniMole 2026:

Toshio Furukawa : voz original de Piccolo Daimaku en Dragon Ball

: voz original de Piccolo Daimaku en Dragon Ball Lera Abova : interpreta a Nico Robien en el live-action de One Piece

: interpreta a Nico Robien en el live-action de One Piece Raúl Anaya : voz de Mario en Super Mario

: voz de Mario en Super Mario Roberto Salguero : voz de Luigi en Super Mario

: voz de Luigi en Super Mario Ale Pilar : voz de la Princesa Peach en Super Mario

: voz de la Princesa Peach en Super Mario Héctor Estrada: voz de Bowser en Super Mario

🏴‍☠️ ¡Confirmada para #AniMole4 y por primera vez en México! La actriz y modelo #LeraAbova (Miss All Sunday en #OnePiece) te espera el domingo 13 de septiembre.



💫 Asegura tu lugar en sus sesiones de fotos y autógrafos en https://t.co/qBJEM9kdTo#Pr1meroLaMole #LaMole30 pic.twitter.com/9bHeEp73k1 — La Mole Convention/ AniMole (@lamolemx) July 31, 2026

Dentro del área del doblaje, también se integrarán Roberto Carrillo, Circe Luna, Mireya Mendoza, Azucena Estrada y Eduardo Martínez, quienes han trabajado en diferentes títulos como Evangelion, Devil May Cry, Dragon Ball, entre otros.

Y en el mundo del cosplay, los invitados para la AniMole 2026 tiene como invitados a Yaya Han, Leon Chiro y Elizabeth Rage. Sus trayectorias incluyen colaboraciones con empresas y franquicias como Ubisoft, Capcom, Bandai, etc.

⛩️ Tenemos el honor de anunciar como seiyū invitado al legendario #ToshioFurukawa, voz original de Piccolo en la saga de Dragon Ball; Portgas D. Ace en One Piece; Kai Shinden en Mobile Suit Gundam, y Ataru Moroboshi en Urusei Yatsura, entre otras series de prestigio. #AniMole4 pic.twitter.com/w6Q8u7S94B — La Mole Convention/ AniMole (@lamolemx) August 3, 2026

Horarios, fechas y precios para la AniMole 2026

Con esta serie de invitados y actividades que ofrece la convención, estos son los precios de la AniMole 2026 que aún se pueden conseguir en Boletia:

2 Day Pass: mil 100 pesos (acceso individual para sábado y domingo)

Paquete Animes: 2 mil 800 (entrada ambos días y kit coleccionable) AGOTADO

1 Day Pass: 700 pesos (sábado o domingo)

Kid Pass: 150 pesos (menores de 12 años acompañados de un adulto con boleto)

Gacha Pass: 3 mil pesos (disponible hasta 15 de julio) AGOTADO

Como ya lo mencionamos, el World Trade Center recibirá la cuarta edición de este evento y estos son los horarios para la AniMole 2026:

Sábado 12 de septiembre: 10:00 am a 9:00 pm Domingo 13 de septiembre: 10:00 am a 8:00 pm

Los organizadores de la AniMole 2026 podrían revelar más invitados y sorpresas días antes de que se realice el evento.

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