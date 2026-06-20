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TINI agota la Arena CDMX y anuncia nueva fecha para octubre: cómo conseguir boletos

La primera fecha de TINI en la Arena CDMX, el 4 de septiembre, ya está agotada. La cantante argentina sumó una segunda presentación el 25 de octubre con boletos desde $1,130 hasta $6,210 pesos a través de Superboletos.

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Escrito por: Angie Tonelli

La actriz y cantante argentina Tini (Martina Stoessel) agotó su primera fecha en la Arena CDMX y anunció una segunda presentación en la capital. La artista regresará al recinto el 25 de octubre a las 21:00 horas como parte de su gira FUTTTURA World Tour 2026, luego de que los boletos del show del 4 de septiembre se agotaran rápidamente.

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¿Cuánto cuestan los boletos de TINI en la Arena CDMX el 25 de octubre y dónde comprarlos?

Los boletos para la fecha del 25 de octubre están disponibles en las taquillas de la Arena CDMX y por medio del sistema de Superboletos. Según se lee en esa plataforma, los precios completos por zona para ver a Tini son:

  • Zona Fan: $6,210
  • VIP A / VIP B: $5,234
  • Zona Elektra, Miniso, Mega, Boing, Sabritas, Banco Azteca, McCormick, Verde, Pepsi, Amarillo, Toyota: $4,746
  • VIP C / VIP D: $4,258
  • SP Platino, SP Platino VL, SP Oro, SP Oro VL: $2,887
  • Cancha: $2,636
  • Capacidad Diferente / Aqua: $2,510
  • Celeste / Morado: $2,259
  • Gris / Gris Vista Limitada: $1,255
  • Café, Café Vista Limitada, Rosa, Rosa Vista Limitada: $1,130

La venta se confirmó a partir del miércoles 29 de abril y ya pueden adquirirse para asistir al concierto de la cantante.

¿Cuáles son todas las fechas del FUTTTURA Tour 2026 de TINI en México?

Además de la nueva fecha en CDMX, la gira FUTTTURA World Tour 2026 de Tini incluye otras ciudades mexicanas:

  • 2 de septiembre: Arena Guadalajara
  • 4 de septiembre: Arena CDMX (Agotado)
  • 7 de septiembre: Arena Monterrey
  • 25 de octubre: Arena CDMX

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