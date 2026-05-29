El lanzamiento de Julieta Venegas de la nueva versión de “La niña futbolista” ya está llegando a los corazones de la afición, quien recibió la interpretación de la artista como un himno para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ próxima a celebrarse en México y Estados Unidos.

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La pieza viene acompañada de un ensamble coral de jóvenes del Conservatorio de Música y aunque su origen proviene de una composición del reconocido grupo de rock infantil mexicano “Patita de Perro”, la cantautora le dio su toque pop y alternativo que conmovió el corazón de las masas.

¿De qué trata la canción “La niña futbolista”?

El poderoso mensaje de esta pieza fomenta la inclusión y rompe los estereotipos en el deporte femenil, destacando esta gloriosa frase en su coro:

Además, el próximo 6 de junio, la CDMX buscará romper un Récord Guinness con una dinámica masiva llamada la “Ola Mundialista”, evento abanderado por este tema y parte de los preparativos que se realizarán en Paseo de la Reforma.

Solo falta que la Liga MX fortalezca sus fuerzas básicas para los partidos y que el jueves 11 de junio del 2026, el Estadio Azteca brille al máximo como la sede del partido inaugural —convirtiéndose en el primer estadio en la historia en albergar 3 inauguraciones; 1970, 1986 y 2026—

Cabe destacar que, de los 104 partidos que tendrá el torneo, México albergará 13 encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, distribuidos entre el Estadio Azteca de CDMX, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey.