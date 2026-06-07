¡Ya hay plan! Agenda de los mejores conciertos y obras de teatro en la CDMX hoy 8 de junio

¿Te imaginabas que el lunes también hay conciertos en la CDMX? Sí, aunque no lo creas, la capital mexicana nunca duerme, por lo que siempre hay eventos que puedes disfrutar en familia, con amigos o con tu pareja.

Para que no te quedes en casa, en adn Noticias, te tenemos la mejor guía de conciertos y obras de teatro en la capital mexicana, este lunes 8 de junio.

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¿Cuáles son los próximos conciertos en Metropolitan?

Uno de los eventos más esperados de este 8 de junio es la presentación de la banda británica de electro-pop y soul alternativo HONNE, que llegará al Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. El concierto está programado para las 20:50 horas y forma parte de su gira internacional de aniversario.

El dúo conformado por Andy Clutterbuck y James Hatcher se ha convertido en uno de los favoritos del público gracias a éxitos como “Day 1”, “Location Unknown” y “Someone That Loves You”. La agrupación promete una noche llena de sonidos electrónicos, R&B y pop contemporáneo para sus seguidores mexicanos.

Lista de las mejores obras de teatro en la CDMX este 8 de junio

Para quienes prefieren el teatro en la CDMX, la cartelera ofrece producciones para todos los públicos y presupuestos. Entre las obras de teatro más recomendadas destacan:

Defendiendo al Cavernícola con César Bono : Nuevo Teatro Libanés

: Nuevo Teatro Libanés Payaso : Teatro Xola Julio Prieto

: Teatro Xola Julio Prieto Préndeme el Musical : Teatro Milán

: Teatro Milán El esposo de Daniel : Foro Lucerna

: Foro Lucerna DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos: Teatro SOGEM Wilberto Cantón

La actividad cultural en la capital continuará durante toda la semana con nuevos conciertos, festivales, espectáculos familiares y funciones teatrales. Además, junio será uno de los meses más emocionantes del año debido a la llegada de artistas internacionales y eventos especiales previos a la temporada vacacional.

Si buscas los mejores conciertos hoy en la CDMX y las mejores obras de teatro para disfrutar después del trabajo o la escuela, este 8 de junio, la capital mexicana ofrece opciones para todos los gustos y edades.

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