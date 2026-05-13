¿Plan en ombligo de semana? Belle and Sebastian y las mejores obras de teatro en la CDMX

¡Sí hay plan en miércoles! La CDMX no para, aún en miércoles ofrece una amplia cartelera de conciertos y obras de teatro. — Los conciertos CDMX hoy 13 de mayo demuestran que la capital no descansa ni a mitad de semana. Si quieres salir, te contamos que este miércoles, la agenda cultural de la ciudad tendrá desde el esperado show de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan hasta las mejores obras de teatro para todos los gustos.

Para quienes buscan plan después del trabajo o clases, la Ciudad de México tiene la mejor oferta cultural.

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¿A qué hora es el concierto de Belle and Sebastian en el Teatro Metropólitan?

La banda escocesa Belle and Sebastian regresará a México con un concierto programado en el Teatro Metropólitan este miércoles 13 de mayo. De acuerdo con la cartelera oficial, el evento arrancará a las 21:00 horas.

El grupo liderado por Stuart Murdoch llega con una gira que ha despertado nostalgia entre sus seguidores, especialmente por canciones como The Boy With the Arab Strap, Funny Little Frog y Another Sunny Day.

¿Cuáles son los conciertos más esperados en la CDMX en mayo?

El mes de mayo empezó con presentaciones icónicas como la de la famosa banda de K-pop, BTS. Sin embargo, mayo no se acaba hasta que se acaba, por lo que si estás pensando en disfrutar de un concierto, en adn Noticias te dejamos el listado de los más esperados:

J Balvin (Palacio de los Deportes): 14 y 15 de mayo

(Palacio de los Deportes): 14 y 15 de mayo Tecate Emblema (Autódromo Hermanos Rodríguez): 16 y 17 de mayo.

(Autódromo Hermanos Rodríguez): 16 y 17 de mayo. Korn (Palacio de los Deportes): 19 de mayo

(Palacio de los Deportes): 19 de mayo Mon Laferte (Palacio de los Deportes): 29 y 30 de mayo

Lista de las mejores obras de teatro en cartelera este miércoles 13 de mayo

Además de los conciertos, las obras de teatro CDMX siguen siendo una de las opciones favoritas para el ombligo de semana. Entre las puestas en escena más recomendadas destacan:

El Fantasma de la Ópera : Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas.

: Teatro de los Insurgentes, a las 20:00 horas. ¡Oh, Karen! : Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas.

: Teatro Xola Julio Prieto, a las 20:30 horas. Esquizofrenia: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas.

La cartelera teatral mantiene funciones durante toda la semana, especialmente en zonas como Reforma, Centro Histórico y Polanco. Puedes ver la oferta completa en este ENLACE.

Entre conciertos internacionales y teatro para todos los gustos, la CDMX mantiene una de las ofertas de entretenimiento más activas del país.

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