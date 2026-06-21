Los conciertos hoy 21 de junio en la Ciudad de México (CDMX) forman parte de los festejos por el Día del Padre, por lo que no te puedes perder la oportunidad de invitar a tu papá al Auditorio Nacional.

Este recinto te invita a disfrutar de los mejores éxitos del recuerdo con La Caravana del Amor, espectáculo encabezado por Jorge “Coque” Muñiz, Rocío Banquells, Estela Núñez, Carlos Cuevas, Manoella Torres y la Sonora Santanera. Te contamos todos los detalles.

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Artistas que se presentan hoy en el Auditorio Nacional

Si buscas opciones de conciertos hoy en la CDMX, el Auditorio Nacional es una de las mejores opciones para celebrar el Día del Padre 2026.

La Caravana del Amor reúne a varias figuras de la música romántica y del bolero en una sola noche. Entre los artistas confirmados destacan Jorge “Coque” Muñiz, Rocío Banquells, Estela Núñez, Carlos Cuevas, Manoella Torres y la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda.

Fecha: Domingo 21 de junio

Hora: En punto de las 18:00 horas.

Cartelera en teatros para este Día del Padre

Además de los conciertos y festivales hoy, la Ciudad de México mantiene una amplia oferta cultural. Si tu papá es fan del teatro aprovecha la oportunidad y regálale un plan que incluya una comida en su restaurante favorito y una noche inolvidable asistiendo a una de las mejores puestas en escena disponibles en la capital mexicana.

La cartelera de teatro de este domingo 21 de junio de 2026 incluye:

El Fantasma De La Ópera México : Teatro de los Insurgentes, a las 13:00 horas

: Teatro de los Insurgentes, a las 13:00 horas El Rey León : Teatro Telcel, a las 13:00 horas

: Teatro Telcel, a las 13:00 horas Toc Toc : Teatro Royal Pedregal, a las 13:30 horas

: Teatro Royal Pedregal, a las 13:30 horas Dios Mio Hazme Viuda Por Favor : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 17:00 horas

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 17:00 horas El Sótano : Teatro Fernando Soler, a las 17:00 horas

: Teatro Fernando Soler, a las 17:00 horas Matilda el Musical con Emilia: Centro Cultural Teatro I, a las 17:00 horas

Si todavía no tienes plan para este Día del Padre, estás a tiempo, consigue boletos en Ticketmaster para el concierto de Coque Muñiz, Rocío Banquells y la Sonora Santanera y disfruta de una tarde llena de recuerdos que podrás compartir con tu papá.

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