Después de años de ausencia, System of a Down regresará a la CDMX para ofrecer dos conciertos que, sin duda alguna, son de los más esperados por los melómanos de la capital.

Se trata de un regreso especial, pues es una de las agrupaciones de metal progresivo más reconocidas de la década de los 2000, con éxitos que marcaron la juventud de muchos como “Chop suey!”, “Toxicity” o “B.Y.O.B.”, entre otros temas que prevalecen como los favoritos de muchos hasta el momento.

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¿Cuándo son los conciertos de System of a Down en la CDMX?

La banda integrada por Serj Tankian, Daron Malakian, John Dolmayan y Shavo Odadijan regresará ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, al oriente de la CDMX, estos 27 y 28 de mayo.

El regreso de System of a Down en México trajo altas expectativas entre los fanáticos, pues se trata de una banda que rara vez sale de gira, por lo que aumentó la expectativa entre los seguidores de la agrupación.

Los dos conciertos de la banda son los primeros que la agrupación ofrece en México desde 2019, cuando se presentó en el extinto Force Fest.

¿Cuál será el setlist de System of a Down en México?

Los conciertos que ofrecerá System of a Down en México son de las primeras presentaciones que la banda ofrecerá el año, solo después de su presentación en el festival Sick New World 2026, en Las Vegas, Estados Unidos.

Si tomamos en cuenta lo que la banda tocó durante aquella presentación, en abril, este es el posible setlist de la banda estadounidense de ascendencia armenia:

Suite-Pee Chic ‘N’ Stu Prison Song Aerials Soldier Side - Intro B.Y.O.B. Genocidal Humanoidz Know Radio/Video Hypnotize ATWA Needles Bounce Suggestions P.L.U.C.K. Psycho Chop suey! Lonely Day Lost in Hollywood Streamline Arto Holy Mountains I-E-A-I-A-I-O Toxicity Sugar

Los fanáticos que acudan a los conciertos de System of a Down en la CDMX no solo disfrutarán del nu metal, sino también podrán disfrutar de IDLES, una de las agrupaciones punk-rock y post-punk más reconocidas de la actualidad.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros?

Si tienes pensado asistir a uno de los conciertos que ofrecerá System of a Down en el Estadio GNP Seguros, estas son las formas más fáciles de llegar al inmueble ubicado en Ciudad Deportiva:

Metro : Puedes bajar en las estaciones Ciudad Deportiva o Velódromo de la Línea 9 (color café).

: Puedes bajar en las estaciones o de la Línea 9 (color café). Metrobús : Puedes llegar por las estaciones UPIICSA o Iztacalco de la Línea 2 (color morado).

: Puedes llegar por las estaciones o de la Línea 2 (color morado). Trolebús: Puedes bajar en la parada Puerta 6 de la Línea 2 (Chapultepec-Pantitlán).

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