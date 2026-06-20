Este sábado 20 de junio la Ciudad de México (CDMX) vibrará al ritmo del pop, pues tendremos importantes conciertos con íconos de la música en eventos masivos, presentaciones sinfónicas, obras de teatro y festivales culturales.

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¿Qué conciertos habrá hoy en CDMX?

Esta noche esperamos a Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros como parte de su Konnakol Tour con la cantante y productora mexicana Kaia Lana, invitada especial y encargada de abrir los conciertos del artista británico a las 21:00 horas.

Asimismo, la legendaria banda de rock Rush tendrá a las 20:00 horas su show en el Palacio de los Deportes.

Gloria Trevi también se suma a la cartelera de este sábado con su tour Celebration en el Auditorio Nacional a las 20:00 horas.

Otros espectáculos que robarán el fin de semana son el concierto conmemorativo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl a las 19:00 horas.

Finalmente, Kika Edgar —Sandra Ericka Edgar Garza— reconocida cantante, actriz y bailarina mexicana, se presentará en un espectáculo acústico en El Cantoral a las 20:30 horas.

¿Qué obras de Teatro habrá en CDMX hoy sábado 20 de junio?

Este fin de semana se presentan varias obras, como El diario de un loco, una adaptación clásica que se presentará en el Foro Rodolfo Usigli a las 20:30 horas.

Asimismo, Las Siete Palabras, parte del 6º Festival Internacional de Teatro Rosa, se presentará en el Centro Cultural José Martí a las 19:00 horas.

Las grandes obras de siempre siguen en cartelera, por lo que Siete veces adiós, Lagunilla mi barrio, Clue y La señora presidenta, también están disponibles para verse este sábado 21 de junio.

Eventos y espectáculos en CDMX este sábado 21 de junio

Para los amantes de la música clásica, estará Beethoven en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal); asimismo, la aldea global y actividades Pride ofrecerá múltiples espacios en la CDMX para celebrar el Orgullo de la comunidad.

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