Es viernes de conciertos y la CDMX está lista! Este viernes 19 de junio, la Ciudad de México tiene preparado el esperado regreso de Jesse & Joy al escenario del Auditorio Nacional, donde presentarán parte de su gira cargada de éxitos y emociones.

Por otra parte, Nicho Hinojosa hará su parte con una de las veladas más románticas del día, ideal para quienes buscan una experiencia más cercana y acústica. Si estás listo para comenzar con los planes de fin de semana, sigue leyendo, porque te contamos cómo conseguir los mejores lugares.

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¿Qué artistas se presentan en el Auditorio Nacional hoy?

En el caso del Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país, la cartelera de este 19 de junio destaca por el concierto de Jesse & Joy, quienes continúan sumando fechas tras el éxito de su “Despecho tour”.

El dúo mexicano promete una noche llena de baladas, desamor y nostalgia, con temas que se han convertido en himnos del pop en español. El concierto está programado para comenzar en punto de las 20:30 horas. Aún puedes conseguir boletos a través de Ticketmaster.

Otros conciertos en la CDMX hoy 19 de junio

Además de los grandes escenarios, la oferta de conciertos hoy en CDMX incluye presentaciones de Nicho Hinojosa, conocido por su estilo bohemio y acústico. El famoso se presenta como una de las grandes opciones que ofrece la capital mexicana este viernes 19 de junio.

El concierto de Nicho Hinojosa se llevará a cabo en el Foro Stelaris del hotel Fiesta Americana en Reforma y comenzará en punto de las 21:30 horas.

Pero, la oferta de conciertos en la CDMX no termina ahí y mucho menos cuando la capital es sede del Mundial 2026. La fiesta continúa con las siguientes opciones:

Aranza “9 Vidas” : Lunario del Auditorio Nacional

: Lunario del Auditorio Nacional Tour Emperatriz Acústico : Sala Pepsi Black

: Sala Pepsi Black Daniela Spalla & Esteman - Amorío “La última cita” : La Maraka

: La Maraka Trendline Utopía Tour: Foro Red Access

En las boleteras como Ticketmaster aún es posible encontrar algunos accesos de último momento para ciertos espectáculos, aunque la disponibilidad es limitada debido a la alta demanda de este viernes.

Cartelera en teatros

La agenda cultural no se limita a la música. Este 19 de junio también hay opciones en teatro, con puestas en escena que van desde comedia hasta drama contemporáneo en distintos recintos de la capital. La cartelera teatral te va a encantar y, aquí, en adn Noticias, te contamos cuáles son las opciones del viernes:

Las Leonas : Teatro México

: Teatro México La obscenidad de la carne : Teatro Renacimiento

: Teatro Renacimiento Afterglow : Teatro Milán

: Teatro Milán El Sótano: Teatro Fernando Soler

Puedes checar la cartelera de teatro completa en este ENLACE.

Con esta amplia cartelera, la capital mexicana confirma una vez más por qué es uno de los epicentros culturales más importantes de Latinoamérica: siempre hay música en vivo, siempre hay un plan, y siempre hay algo nuevo por descubrir.¿A cuál evento te vas a lanzar?

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