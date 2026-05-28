Existen muchas razas de perros en todo el mundo, algunas más adorables que otras y para promover la adopción de perros que no son “perfectos” habrá un concurso del perrito más “feo”, aquí te contamos de qué se trata y todos los detalles.

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Habrá concurso del perrito más “feo” en CDMX

Este evento tiene como objetivo recordar que la belleza de un perro no depende de su raza y se busca promover la adopción se perros mestizos y ganará el perro más particular con la historia más conmovedora. Habrá premios para el primer, segundo y tercer lugar.

Además, será la primera reunión de perritos caramelo en la CDMX, pues miles de cachorros mestizos siguen buscando un hogar.

Habrá adopciones responsables, pláticas informativas, bazar y centro de acopio para ayudar a los refugios rescatistas.

¿Cuándo y dónde será el concurso?

El evento será el 31 de mayo y comenzará a partir de las 10:00 horas, pero el concurso al perrito más “feo” se llevará a cabo a las 15:00 horas en el Teatro al Aire Libre de Villa Panamericana ubicado en Av. Panamericana s/n, Pedregal de Carrasco en la alcaldía Coyoacán.

Perros Caramelo, reconocidos como raza mexicana

El término perro raza “caramelo” hace referencia a los lomitos que tienen pelaje color miel. Tienen una gran resistencia genética, adaptabilidad y son considerados como un símbolo cultural.

Históricamente son considerados perros callejeros o mixtos y este año, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México los reconoció como un símbolo de la cultura, resistencia urbana y orgullo de los barrios.

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