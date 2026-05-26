Pocos días después de que México viviera todo un fenómeno musical con la llegada de BTS, se aproxima otro con Stray Kids, una de las bandas de K-Pop más destacadas de los últimos años y seguramente marcará un regreso glorioso al ritmo del hip hop y la electrónica.

Y es que no es la primera vez que Stray Kids pisa tierra mexicana, ya que arribó al Estadio GNP Seguros en 2025 como parte de su gira mundial dominATE, en donde quedaron fascinados por el espíritu de sus fans.

Stray Kids: The dominATE Experience llegó a las salas de cine y los fans compartieron con qué integrante de la banda se sintieron más identificadas al ver su primera película de concierto y documental 😍📽️🍿



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¿Cuándo es el concierto de Stray Kids en México este 2026?

El Straycity México City no se trata de un concierto tradicional, sino será toda una experiencia inmersiva con tintes de festival, el cual contará con la presencia de los artistas NEXZ, Andrés Obregón y RENEE.

Este evento se realizará el próximo 25 de septiembre de 2026, desde las 18:00 horas en el Estadio GNP Seguros. Habrá dinámicas especiales, así como espacios en donde lo fanáticos podrán expresarse libremente.

¿Cuándo es la venta de boletos para el concierto de Stray Kids?

Los boletos para el Straycity México City saldrán a la venta el viernes 29 de mayo, a las 2:00 de la tarde, sin que haya un día de preventa.

Al mismo tiempo comenzará la venta de experiencias VIP para los fans que quieran beneficios exclusivos en el evento.

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