Conciertos hoy en CDMX: System Of A Down y Alizée encabezan los conciertos más esperados

Los conciertos en CDMX hoy 28 de mayo convertirán a la capital mexicana en uno de los epicentros musicales más importantes de México. Desde el poderoso regreso de System Of A Down hasta el esperado show de Alizée, miles de personas ya se preparan para una jornada llena de música, nostalgia y escenarios abarrotados.

La agenda musical de este miércoles incluye presentaciones en recintos como el Estadio GNP Seguros y el Auditorio Nacional, por lo que si todavía no tienes plan, aquí te dejamos las mejores recomendaciones.

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¿Dónde es el concierto de System Of A Down en la CDMX?

El concierto de System Of A Down se realiza este 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros, uno de los eventos más esperados por los fans del metal y rock alternativo en México.

La agrupación liderada por Serj Tankian regresa a la CDMX después de años de ausencia y se espera un lleno total.

Entre las canciones que podrían sonar durante el concierto destacan clásicos como Chop Suey!, Toxicity, Aerials y B.Y.O.B., temas que marcaron a toda una generación.

Debido a la alta asistencia, autoridades recomiendan llegar con anticipación, utilizar transporte público y revisar rutas alternas por la posible carga vehicular en los alrededores del recinto.

¿Dónde es el concierto de Alizée en la CDMX?

Otro de los conciertos más buscados este miércoles es el de Alizée en La Maraka. La cantante francesa regresa a México con un espectáculo que ha despertado la nostalgia de quienes crecieron escuchando éxitos como Moi... Lolita y J’en ai marre!

¿Qué artistas se presentan en el Auditorio Nacional hoy 28 de mayo?

El Auditorio Nacional también mantiene una de las carteleras más activas de la capital y, generalmente, cuenta con eventos disponibles durante la semana.

Este jueves 28 de mayo se presentan dos cantantes icónicos: Emmanuel & Mijares, una fórmula perfecta para una noche inolvidable.

Los famosos presentan un concierto con un repertorio que incluye joyas como Soldado Del Amor, Para Amarnos Más, La Chica De Humo y Bella Señora, cada concierto es un viaje nostálgico lleno de energía y romance.

Otros conciertos en la CDMX hoy 28 de mayo

Además de System Of A Down y Alizée, la cartelera de conciertos CDMX hoy incluye presentaciones en distintos foros y auditorios de la ciudad, consolidando a mayo como uno de los meses con más actividad musical del año.

Camilo Séptimo : Palacio de los Deportes

: Palacio de los Deportes Concierto de Alex Cuba en Ciudad de México: Teatro Libanés

Mau y Ricky : Teatro Metropólitan

: Teatro Metropólitan Usted Señálemelo, Términos y Condiciones: Lunario Del Auditorio Nacional

Orquesta De La Luz: Mambo Café Insurgente

Si vas a asistir a alguno de estos conciertos imperdibles esta noche, las autoridades recomiendan tomar previsiones por lluvias, tráfico y alta concentración de personas en las zonas cercanas a los recintos más importantes del día.

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