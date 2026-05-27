La CDMX recibirá a millones de turistas por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la Zona Arqueológica de Teotihuacán estrenará el museo Grandeza Teotihuacana y aquí te contamos qué habrá y todos los detalles.

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Museo Grandeza Teotihuacana

Antonio Huitrón, coordinador Nacional de Desarrollo Institucional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reveló que se espera un aumento de hasta 35% de visitantes nacionales y extranjeros, por ello, el futbol y la historia prehispánica harán match.

Además, del museo Grandeza Teotihuacana se incluirán los espacios Cultura Teotihuacana y Murales Teotihuacanos. Una de las piezas destacadas del recinto es una pelota original de hace 3 mil 500 años.

Actividades culturales en México

Se llevará a cabo la celebración de 281 actividades culturales en 11 de las 32 entidades del país organizadas por el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), del total 170 estarán concentradas en la CDMX.

Habrá 28 exposiciones temporales, 42 presentaciones de artes escénicas, 19 noches de museos, rutas del muralismo mexicano y obras de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena y Roberto Montenegro.

También se realizará la apertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos (MUT). Todas las actividades tiene el objetivo de difundir la riqueza del arte en el país.

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