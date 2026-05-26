En la CDMX la esterilización de mascotas es fundamental para así evitar la reproducción descontrolada de perros y gatos y se disminuyen las posibilidades de abandono, por ello, habrá una Jornada de Esterilización gratuita y aquí te decimos cuáles son los requisitos y todo lo que debes saber.

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Jornada de Esterilización gratuita en CDMX

A través de redes sociales, se dio a conocer que habrá una Jornada de Esterilización de animales compañía en la Plaza Cívica Adolfo López Mateos en la alcaldía Venustiano Carranza el viernes 29 de mayo de las 08:00 a las 03:30 horas.

Requisitos para la esterilización

De acuerdo con la información, los dueños de mascotas que quieran esterilizar a su perro o gato deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Acudir con identificación oficial (INE)

Ayuno de ocho horas (sólidos y líquidos)

Edad mayor a 6 meses y menor a 10 años

Hembras no deben estar amamantando

Traer correa y cobija

Deben estar en buen estado de salud

Baño un día previo

Permanencia durante todo el procedimiento

🐾 Porque ellos también son familia. 💙

Este viernes 29 de mayo te esperamos en la Jornada de Esterilización en la Plaza Cívica Adolfo López Mateos. 🐶🐱✨

Cuidar a nuestros lomitos también es construir una comunidad más responsable.#VCarranza pic.twitter.com/aef7gqgIOM — EVELYN PARRA (@evelyn_parraA) May 26, 2026

Beneficios de esterilizar a las mascotas

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) comparte 10 razones por las que se debe esterilizar a las mascotas:

Si es hembra tendrá una vida más larga y sana pues la esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama. No entrará en celo.

En el caso de los machos previene el cáncer en los testículos y previene crías no deseadas. Evita que quiera salir de casa en busca de una compañera.

Los perros y gatos esterilizados enfocan su atención en sus familias humanas y no marcan su territorio rociando un fuerte olor por toda la casa.

Es importante destacar que la esterilización no engordará a tu mascota, lo que hace que suba de peso es la falta de ejercicio y el exceso de comida.

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