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Esterilización gratis para perros y gatos en la alcaldía Venustiano Carranza

Si tienes mascotas y aún no los esterilizas, habrá una jornada gratuita porque los animales de compañía también son parte de la familia y merecen cuidados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX la esterilización de mascotas es fundamental para así evitar la reproducción descontrolada de perros y gatos y se disminuyen las posibilidades de abandono, por ello, habrá una Jornada de Esterilización gratuita y aquí te decimos cuáles son los requisitos y todo lo que debes saber.

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Jornada de Esterilización gratuita en CDMX

A través de redes sociales, se dio a conocer que habrá una Jornada de Esterilización de animales compañía en la Plaza Cívica Adolfo López Mateos en la alcaldía Venustiano Carranza el viernes 29 de mayo de las 08:00 a las 03:30 horas.

Requisitos para la esterilización

De acuerdo con la información, los dueños de mascotas que quieran esterilizar a su perro o gato deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Acudir con identificación oficial (INE)
  • Ayuno de ocho horas (sólidos y líquidos)
  • Edad mayor a 6 meses y menor a 10 años
  • Hembras no deben estar amamantando
  • Traer correa y cobija
  • Deben estar en buen estado de salud
  • Baño un día previo
  • Permanencia durante todo el procedimiento

Beneficios de esterilizar a las mascotas

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA) comparte 10 razones por las que se debe esterilizar a las mascotas:

Si es hembra tendrá una vida más larga y sana pues la esterilización ayuda a prevenir las infecciones uterinas y el cáncer de mama. No entrará en celo.

En el caso de los machos previene el cáncer en los testículos y previene crías no deseadas. Evita que quiera salir de casa en busca de una compañera.

Los perros y gatos esterilizados enfocan su atención en sus familias humanas y no marcan su territorio rociando un fuerte olor por toda la casa.

Es importante destacar que la esterilización no engordará a tu mascota, lo que hace que suba de peso es la falta de ejercicio y el exceso de comida.

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