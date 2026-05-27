En la ceremonia de la Guía Michelin México 2026 se anunciaron 29 restaurantes que obtuvieron sus estrellas y la que llamó la atención fue la taquería La Once Mil, reconocida por la innovación, técnica y calidad de sus platillos.

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Taquería La Once Mil obtiene Estrella Michelin

La Once Mil es liderada por el chef César de la Parra cuya propuesta son los tacos de autor elaborados con ingredientes de alta gama que ofrecen una experiencia gastronómica única.

En el lugar puedes encontrar la Delgadita de Nueva York, el taco de champiñones tufados, los de Rib Eye y Sirloin Angus. Las tortillas son recién hechas y las salsas son el eje principal. Todo se sirve con una presentación muy cuidada en un ambiente moderno y relajado.

Precios de los tacos en La Once Mil

En este lugar los precios varían entre los 400 y 800 pesos por persona dependiendo de los tacos, entradas y bebidas. Hay tacos desde 120 pesos y si los quieres con tortilla de harina y frijoles aumentan 70 pesos.

El taco de trompo black angus prime cuesta 125 pesos, el de lechón y pork belly y el de asada al carbón con tocino cuestan 135 pesos cada uno, la quesadilla de flro de calabaza tiene un precio de 120 pesos.

La sopa de fideo jalapeño cuesta 95 pesos, la ensalada césar 130 pesos y la cachetada que es una costra de queso en harina con frijoles tiene un precio de 70 pesos.

¿Dónde esta la taquería La Once Mil?

Esta taquería tiene dos sucursales en la CDMX:

La sede original se encuentra en Monte Everest 780 en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo y la otra sucursal se encuentra en Orizaba 83, colonia Roma Norte.

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