Ahora se podría anular una elección por intervención extranjera, luego de que la Cámara de Diputados aprobó (por mayoría oficialista) una reforma que, en teoría, busca prevenir la injerencia de agentes externos en los comicios; sin embargo, la oposición y expertos en la materia señalan que podría tratarse un nuevo riesgo para la democracia.

Con 307 votos a favor, una abstención y 128 en contra, este jueves 28 de mayo se aprobó el dictamen que modificó de última hora el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Ricardo Monreal, respecto a la adición de un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Además, se dejaron fuera todas las reservas que presentaron los diputados de oposición. Ahora el dictamen ya fue turnado al Senado de la República.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba el dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política, introduciendo una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. pic.twitter.com/8PwFGF1Vra — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

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Morena modifica dictamen durante debate en Diputados

En medio de la discusión de la iniciativa, Monreal modificó la idea original de su propio trabajo, debido a que se planteaba la nulidad cuando “exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.

Y el cambio que quedó fue la nulidad cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”; además, dejaron para la discusión de las leyes secundarias (específicamente de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral) detallar cuáles son los supuestos que acreditarán la intervención extranjera.

El oficialismo argumenta que este cambio busca que sólo los mexicanos tengan el poder de elegir a sus gobernantes y definir su futuro; sin embargo, la oposición alertó por posibles problemas que tambalearían la democracia.

Oposición acusa uso político de la nulidad por intervención extranjera

Durante el debate que se extendió toda la madrugada, representantes de la oposición, principalmente del PRI y PAN, argumentaron que esta reforma tiene riesgos, específicamente el convertirse en una herramienta política ante una eventual derrota del oficialismo.

Legisladores como el líder del Revolucionario Institucional en San Lázaro, Rubén Moreira, se opusieron a la reforma, al recordar que el artículo 40 de la Constitución ya plantea esta problemática.

Asimismo, distintos expertos en derecho constitucional e internacional, advierten que la propuesta no toma en cuenta el tiempo en que se debe emitir un dictamen durante la época electoral, lo que podría provocar juicios y nulidades apresuradas cuando no hay las pruebas suficientes.

También puntualizan que no hay una línea que divida cuáles serían las facultades del Instituto Nacional Electoral (INE) y cuáles las de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que ambos tendrían que trabajar en tiempo récord cuando se denuncie intervención extranjera.

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