Multarán a quienes dejen a su gato solo en casa más de 3 días seguidos

Los gatos son animales a los que no les gustan los cambios y aunque son considerados muy independientes necesitan compañía y supervisión por ello en la Ley de Bienestar Animal de España se prohíbe dejar a un michi más de tres días solo.

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Prohíben dejar solos en casa a los gatos

La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales que esta vigente en España busca garantizar la seguridad y protección de los animales domésticos, además de concientizar a los dueños de mascotas sobre los cuidados y el trato que se les debe dar.

En el artículo 27 se prohíbe “dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos”.

En el caso de los gatos bebés o adultos con alguna enfermedad o los que son ancianos nunca deben quedarse solos por mucho tiempo ya que van a necesitar una supervisión más directa y constante.

Multa por dejar un gato sin supervisión

Esta ley establece sanciones y en caso de que dejes a tu gato solo en casa y sin supervisión por más de tres días podrías ser acreedor a una multa de 500 a 10 mil euros y si el gato sufre algún tipo de daño físico o psicológico por esta falta las sanciones aumentarían a 10 mil y hasta 50 mil euros.

Si el gato llega a fallecer, esto es considerada una infracción muy grave y conlleva a una multa de entre 50 mil y hasta 200 mil euros.

En caso de que tengas que dejar a tu michis solo lo mas recomendable es pedirle a una persona de confianza que pase por lo menos una vez al día para comprobar el estado del gato. Además, es importante cambiarle el agua y que tenga suficiente comida.

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